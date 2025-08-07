  1. جامعه
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

دستگیری ۴ شرور پایتخت با شلیک پلیس

پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری چهار شرور به اتهام درگیری و شرارت‌های متعدد در خیابان بهشتی تهران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات پایتخت، اخباری را در خصوص درگیری و نزاع چند شرور در خیابان عباس آباد تهران دریافتند و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

با انجام تحقیقات از صحنه درگیری مشخص شد این چهار شرور ضمن قدرت نمایی با سلاح سرد و ایجاد درگیری با شهروندان و کسبه محل، پیش از رسیدن پلیس متواری و در مخفیگاه خود پنهان شدند.

در این گزارش آمده است، با شناسایی مخفیگاه متهمان، طی ۲ عملیات همزمان در خیابان دماوند و نظام آباد هر چهار متهم در حالی که سعی داشتند با پلیس درگیر شوند به ضرب گلوله پلیس زمین‌گیر و دستگیر شدند.

گفتنی است، از مخفیگاه‌های متهمان تعدادی سلاح سرد کشف که ضمیمه پرونده شد.

