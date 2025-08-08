به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجلیل آل امین در نشست با جمعی از صاحبان قلم و فعالان عرصه خبر به مناسبت پاسداشت روز خبرنگار و سالروز افتتاح شبکه اشراق با صحه گذاری بر اهمیت رعایت اصول بنیادین خبرنگاری، گفت: در گردآوری و انتشار اطلاعات، بی طرفی، وفاداری به روایت واقعیت و احترام به حریم خصوصی افراد از اصول و ارکان کار خبری و رسانه‌ای است.

وی با اشاره به صیرورت پرشتاب روش‌های تولید پیام افزود: در عصر حاضر، خبرنگاری نه یک نوشتار صرف، بلکه عملی هنرمندانه است که ظرافت ادبی، زیبایی‌های نگارشی و گستردگی در امکان فهم برای انتقال مفاهیم عمیق، لازمه اجتناب ناپذیر آن است.

خبرنگار باید دارای مهارت‌هایِ ارتباطی قوی باشد

مدیرکل صدا و سیمای استان زنجان گفت: خبرنگار هنرمند، علاوه بر توان تألیف و انتشار اخبار به روش‌های هنرمندانه، باید دارای مهارت‌های ارتباطی قوی با افراد مختلف، تفکر انتقادی در مواجهه با اطلاعات و سرعت عمل در تهیه و تولید گزارش‌های دقیقِ خبری باشد.

آل‌امین در ادامه با تشریحِ الزاماتِ قوام‌بخشِ دیگر به حرفه خبرنگاری، افزود: تحقیق و پژوهش، مراجعه به منابع معتبر و موثق و همچنین صحت سنجی اطلاعات قبل از انتشار اخبار، از دیگر عناصر حرفه پرمسئولیتِ خبرنگاری است.

مدیرکل صدا و سیمای استان، در بخش دیگری از سخنان خود، به خبرنگاری در شرایط تهاجمی و جنگ روانی دشمن اشاره کرد و نقش رسانه‌ها را در این شرایط حیاتی خواند.

آل امین سه راهبردِ رسانه‌ای، در مقابله با جنگ روانی دشمن را برشمرد و گفت: مردم ایران در جنگ دوازده روزه به شدت با اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن مواجه بودند که با هدف تضعیف روحیه عمومی و ایجاد در ترس در افکارِ عمومی انجام می‌شد. در چنین وضعیتی، راهبرد اولِ رسانه‌ها بررسی دقیق شایعات، افشای دروغ‌ها و اخبار جعلی با روایت‌های ِ روشنگرانه‌ی واقعیت‌های میدان است.

مدیرکل صدا و سیمای استان زنجان، تقویت همبستگی و انسجامِ عمومی را راهبرد دوم رسانه‌ها در شرایط تهاجمی بیان کرد و پرهیز از دامن زدن» به اختلافات داخلی و بازنماییِ همدلی و همکاری‌های داوطلبانه عمومی را از عناصر مهم انسجام ساز تلقی کرد.

آل‌امین ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزاییِ میان فعالان رسانه استان، می‌توانیم زنجان را به قطبِ ترویج «حکمت و معرفت» در ایران و جهان تبدیل کنیم.

در ادامه این نشست صمیمی، آقایان فرید احدیان، امید کمالی، عزت مظفری، کمیل محمدی و خانم‌ها فاطمه تاجبخش و زهرا نوری به نمایندگی از رسانه‌ها به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در مورد مسائل استان و پبشنهادِ راه حل‌های کمکی رسانه‌های خبری و تولید کنندگان محتوا پرداختند.