به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مطهرخو در نماز جمعه امروز اظهار کرد: جنگ اخیر ۱۲ روزه برای ما پنج درس مهم داشت که درس اول این است که رهبری به عنوان دارایی ملی و مکتبی، ایران را به قدرتی زوال ناپذیر تبدیل کرده است، در رأس تمام مسائل این نظام باید حفظ شود.
وی افزود: درس دوم اینکه توافقات دیپلماتیک در جلوگیری از تجاوز دشمن ناتوان است و این را همگان متوجه شدهاند و قدرت بومی است که میتواند امنیت ایجاد کرده و سایه جنگ رو از سر کشور دور کند.
امام جمعه شهرستان نائین گفت: درس سوم اینکه یک پایه امنیت ملی و بازدارندگی، همبستگی اجتماعی است و در این همبستگی اجتماعی به هیچ وجه نباید خللی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: درس چهارم اینکه باید در روابط بینالملل واقع بین بود و اعتبار حقوق بین الملل، نسل جهانی و این مجامع بینالمللی توهمی بیش نیست و ما باید خودمان را قویتر کنیم.
امام جمعه شهرستان نائین گفت: درس پنجم نیز این است که باید قدرت دفاعی و امنیتی خود را توسعه دهیم و درونی سازی کنیم و به بازیگران خارجی هیچ اعتقاد و اطمینان نکنیم و مراقب نفوذ باشیم.
وی ادامه داد: برای اینکه از این راه ضربه نخوریم باید تاریخ بدانیم، مراقب دشمن باشیم، ولایت پذیر باشیم، وحدت داشته باشیم و از اختلاف بپرهیزیم، با دشمن زمینههای ارتباطی رو قطع کنیم، برای استقلال اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تلاش کنیم، به هر سخن، خبر، لبخند، اشک تمساح و به هر قسمی نباید اعتماد کنیم، هر کمکی را و هر پیشنهاد کاری را نباید بپذیریم، به هر شعار و وعدهای شاد نشویم، به هر توجیهی اعتماد نکنیم، به هر تطمیعی چراغ سبز نشان ندهیم و به هر تهدیدی نترسیم.
امام جمعه شهرستان نائین افزود: نمونه آن نیز همین تهدید به مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد است که امروز یک ابزار فشاری شده است برای ایران تا آرامش روانی و اقتصادی مردم ایران را بهم بزند، در حالی که ایران سالهاست تحت فشار تحریمهای شکننده آمریکا است و این چند تحریم که قبلاً هم در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بود و برجام تعلیم شد و یک مکانیزم ماشه درون این برجام متأسفانه به صورت غیرقانونی گنجانده شد و حال میگویند این چند تحریم برمیگردد.
وی خاطرنشان کرد: محدودسازی فعالیتهای هستهای، محدودسازی یا منع فروش یا واردات سلاح و مسدود سازی دارایی بعضی اشخاص و نهادها از دسته این تحریمها هستند که اینها گرفتاری خاصی برای مردم ایران به وجود نخواهد آورد و اگر ما روشن بین باشیم و توجه بکنیم این مکانیزم ماشه روی کاغذ هم که بیاید، نیاز به اجماع جهانی دارد که احتمالاً اتفاق نمیافتد و آن چیزی که مهم است این است که ما خودمان، خودمان را تحریم نکنیم و دچار خود تحریمی نشویم.
امام جمعه شهرستان نائین اضافه کرد: آن چند نفری که برنج مورد نیاز مردم را احتکار میکنند تا قیمت برنج سرسام آور بالا برود، این ربطی به مکانیزم ماشه یا تحریمهای آمریکا ندارد و بعضی از این نانواهایی که دیدید در اخبار علیرغم اینکه بارها اینها را جریمه کردند و بازهم گران فروشی میکنند، اینها چه ارتباطی با تحریمها دارد؟.
وی تاکید کرد: این خود تحریمی است و این گرفتاریها است که بعضی از مردم ما به واسطه بیاخلاقی و طمع زیاد به خودمان دارند تحمیل میکنند و نظارتها بایستی بیشتر شود و برخوردهای بازدارنده و جریمههای بازدارنده باید بیشتر شود، البته مسائل و مشکلات اقتصادی در کشور انکارناپذیره است و کسی نمیتواند منکر مشکلات اقتصادی شود که امیدواریم با برنامه هفتم توسعه و همراهی مردم، اصلاحات ساختاری جدی در اقتصاد اتفاق بیفتد.
امام جمعه شهرستان نائین با اشاره به روز شهدای مدافع حرم و روز مقاومت اسلامی تصریح کرد: مدافعان حرم در سه سطح بزرگ دفاع کردند، سطح اول دفاع از امنیت نظام اسلامی ایران به عنوان مغز و قلب جریان مقاومت اسلامی، سطح دوم دفاع از امنیت منطقه غرب آسیا به عنوان قلب تپنده جهان اسلام و سطح سوم دفاع از فکر اصیل اسلام در مقابل اسلامهای آمریکایی و انگلیسی است.
وی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید صارمی گفت: امروز یک بُعد مهم جنگ ترکیبی، جنگ رسانهای است و همه این مهم را متوجه شدند و نقش خبرنگاران در این قضیه بسیار مهم است، لذا عزیزانی که در این عرصه زحمت میکشند باید به جایگاه و اهمیت کار خود واقف باشند و اطلاع رسانی به موقع در عین حفظ آرامش روانی جامعه و مردم باید مدنظر باشد.
امام جمعه شهرستان نائین ادامه داد: از عادات غلط رسانهها و ترویج سوءظنها و حرفهای نادرست، شایعهسازی و شایعه پراکنی و کدر کردن فضا به نام شفافیت باید پرهیز کنند و به قانون و اخلاق حرفهای و اخلاق اسلامی پایبند باشند و به اسم انتقاد و مطالبهگری، به عیب جویی و اتهام زنی نپردازند و آب به آسیاب دشمن نریزند.
نظر شما