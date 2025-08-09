به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی ضمن حضور در پیادهروی اربعین و دیدار با موکبداران و خدمترسانان به زائران اباعبدالله الحسین (ع)، در موکب «ریحانه النبی (س)» واقع در عمود ۷۸۰، موکب «حضرت معصومه (س)» در عمود ۱۰۸۰ و موکب «حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع)» در عمود ۱۱۰۲، از خدماترسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در ادامه این دیدار، در موکب ۱۳۲ عتبه عباسی، با تولیت حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) دیدار و گفتگو کرد.
در این بازدیدها، خادمان حرم امام رضا (ع) همراه و همگام با زائران پیاده سیدالشهدا (ع)، ضمن آشنایی نزدیک با فعالیتهای مواکب، از تلاش شبانهروزی آنان در خدمترسانی به زائران اربعین تقدیر کردند.
