به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، حکمت الهجری از رهبران مذهبی و اجتماعی در السویداء در پیامی تصویری با اشاره به وخامت اوضاع انسانی در این منطقه گفت: السویداء، سرزمینی که سالها بار سکوت جامعه جهانی را بر دوش کشیده، دیگر تاب زخمهای تازه را ندارد.
وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر سلسله جنایاتی رخ داده که جز «نسلکشی سازمانیافته با خونسردی کامل» نمیتوان نامی بر آن گذاشت، افزود: محاصره شدید که هفتهها ادامه داشته و شامل قطع آب، برق و غذا بوده، تلاشی برای شکستن اراده مردمی است که تسلیم نمیشوند. این اقدامات نه تخلفات فردی، بلکه بخشی از یک طرح خاموش برای نابودی است که در برابر دیدگان جهانیان اجرا میشود و رسانهها با ادعای تأمین امنیت بر آن سرپوش میگذارند.
الحجری با محکوم کردن استفاده از «گرسنگی به عنوان ابزار فشار بر غیرنظامیان» گفت: این اقدام نه صرفاً یک تخلف، بلکه جنایت جنگی آشکار است که عاملان آن باید در دادگاههای بینالمللی و در برابر وجدان بشریت پاسخگو باشند.
وی همچنین رسانههای رسمی و شبکههای حامی رژیم حاکم بر سوریه را متهم به تحریف واقعیت و این اقدام آنها را بهشدت محکوم کرد و در اظهاراتی که نشاندهنده وابستگی به رژیم صهیونیستی و آمریکا است، افزود: ما از طرفهایی که سکوت نکرده و در کنار مظلومان ایستادند و در رأس آنها دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که به دلیل موضع صریحش در حمایت از اقلیتها و مخالفت با استبداد، و همچنین کابینه و ساکنان اسرائیل به دلیل مداخله انسانی برای کاهش کشتار در السویداء قدردانی میکنیم.
الحجری از سازمان ملل و شورای امنیت خواست فوراً وارد عمل شوند و این سکوت مرگبار را پایان دهند.
وی در پایان خواستار انجام تحقیق بینالمللی مستقل درباره جنایاتهای صورت گرفته در السویداء و ارجاع عاملان این جنایات به دیوان کیفری بینالمللی شد.
