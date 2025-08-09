۲ شرط عبور زائران اربعین از مرز، داشتن گذرنامه و ثبت نام در سماح

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پور جمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین، با اشاره به آخرین تمهیدات خدمت‌رسانی به زائران، تأکید کرد: تمامی افرادی که قصد حضور در مراسم اربعین حسینی را دارند، باید در سامانه سماح ثبت‌نام کنند و حتماً بیمه شوند. وی گفت تاکنون دو میلیون و ۸۵۰ هزار نفر در این سامانه نام‌نویسی کرده‌اند و این آمار به سرعت در حال افزایش است.

عدم ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز

وی با بیان اینکه اتباع غیرمجاز هیچ‌گونه خدماتی دریافت نخواهند کرد، افزود: اتباعی که به‌صورت قانونی در کشور حضور دارند، می‌توانند با استفاده از «سند خادم» که نوعی گذرنامه محسوب می‌شود، از مرز عبور کنند. این افراد همانند شهروندان ایرانی می‌توانند برای زیارت عتبات عالیات اقدام و پس از مراسم بازگردند.

حذف وثیقه برای اتباع

به گفته رئیس ستاد اربعین، وثیقه ۵۰۰ دلاری که پیش‌تر برای اتباع در نظر گرفته شده بود حذف شده است، اما سهمیه‌ای که از سوی کشور عراق تعیین می‌شود همچنان باید رعایت شود.

شرط گذرنامه پابرجاست

قائم‌مقام وزیر کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری تأکید کرد: شرط گذرنامه برای ترددهای اربعینی به‌طور کامل برقرار خواهد بود و به هیچ عنوان برداشته نمی‌شود. وی توصیه کرد تمامی زائران، پیش از حرکت به سمت مرزها، وضعیت گذرنامه یا گذرنامه زیارتی خود را مشخص کنند.

در پایان رئیس ستاد مرکزی اربعین به زائران توصیه کرد شماره تلفن‌های ۱۲۸ و ۹۱۱ را به‌خاطر بسپارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، چه مربوط به گذرنامه و چه سایر موارد، بتوانند از خدمات پشتیبانی بهره‌مند شوند.