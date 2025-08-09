شهرام هرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت شکایت این باشگاه از پرسپولیس بابت عدم رعایت مفاد قرارداد انتقال تیوی بیفوما اظهار داشت: در حال حاضر وکیل باشگاه موضوع را دنبال می‌کند و طی چند روز آینده به جمع‌بندی خوبی خواهیم رسید. احتمالاً توافقات لازم انجام شود تا موضوع حل شود. شکایت از پرسپولیس از طریق وکیل باشگاه در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ثبت شده اما با این حال او در حال پیگیری است تا از طریق باشگاه پرسپولیس این مسئله را حل کنند. شکایت به فدراسیون فوتبال و کمیته وضعیت ارجاع شده و دوستان در آنجا نیز صحبت‌هایی داشته‌اند و قرار است ظرف چند روز آینده جمع‌بندی نهایی ارائه شود تا مشکل برطرف گردد.

او درباره احتمال حضور عیسی آل کثیر مهاجم جدید تیم فوتبال استقلال تهران در استقلال خوزستان گفت: تا دیشب که من با امیر خلیفه اصل صحبت داشتم، چنین درخواستی مطرح نشده بود.

سخنگوی استقلال خوزستان درباره جذب بازیکنان جدید بیان کرد: ما تقریباً سه یا چهار بازیکن دیگر را ان‌شاالله طی هفته جاری و آینده یعنی پیش از آغاز فصل، جذب خواهیم کرد.

یک مربی آلمانی دستیار جدید خلیفه اصل در استقلال خوزستان

وی در پاسخ به اینکه آیا این بازیکنان خارجی هستند یا داخلی، گفت: بازیکنان اکثراً داخلی هستند اما یک مربی آلمانی به نام میخائیل بوریس به جمع دستیاران خلیفه اصل اضافه خواهد شد که سابقه کار در باشگاه‌های مجارستان و آلمان و تیم شال که را دارد. دوستان در حال انجام کارهای مربوطه هستند و احتمال می‌دهم هفته آینده حضورش در ایران قطعی شود.

احتمال میزبانی در ورزشگاه شهدای فولاد یا تختی آبادان

هرازیان در خصوص وضعیت آماده‌سازی ورزشگاه غدیر اهواز تصریح کرد: قرار بود چمن ورزشگاه به طور کامل تعویض شود اما با توجه به اینکه این ورزشگاه تحت مالکیت اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان است، طبق تفاهم‌نامه موجود دوستان وزارت ورزش تصمیم گرفتند به جای تعویض کامل، عملیات بهسازی و ترمیم انجام دهند و این کار پیش‌تر دو بار انجام شده است. بودجه مورد نظر از سوی وزارت ورزش مشخص شده و هم‌اکنون عملیات ترمیم در حال انجام است.

او افزود: بعید می‌دانم این ورزشگاه تا نیم‌فصل آماده برگزاری مسابقات شود. دو هفته ابتدایی لیگ برتر را در تهران پشت سر خواهیم گذاشت و هم‌اکنون در حال مذاکره با باشگاه‌های فولاد و صنعت نفت هستیم تا از هفته سوم بتوانیم میزبانی بازی‌های خود را در استان خوزستان بر عهده بگیریم. البته اگر با این دو باشگاه به تفاهم نرسیم، احتمال برگزاری دیدارهایمان در تهران وجود دارد. استقلال خوزستان متعلق به این استان است و مسئولان استانی نیز تمام تلاش خود را می‌کنند تا شرایط میزبانی در خوزستان فراهم شود. در همین راستا، نامه‌نگاری‌های لازم نیز انجام شده است.