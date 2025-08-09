بازداشت ۱۵۰ شهروند انگلیسی در حمایت از غزه و فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پلیس انگلیس امروز شنبه تایید کرد که ۱۵۰ معترض در تجمع لندن در حمایت از گروه «اقدام فلسطین» بازداشت شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، پلیس انگلیس مدعی است بازداشت‌ها زمانی رخ داد که گروهی از مردم علیه تصمیم دولت در خصوص ممنوعیت فعالیت گروه «اقدام فلسطین»، تظاهراتی اعتراضی برگزار کردند.

این در حالیست که انگلیس اخیراً در اقدامی خصمانه و در حمایت از اشغالگران صهیونیست فعالیت این گروه را ممنوع اعلام کرد.

خبرگزاری آناتولی در این خصوص گزارش داد: صدها نفر در «میدان پارلمان» در حمایت از گروه غزه و فلسطین که دولت انگلیس ماه گذشته آن را ممنوع اعلام کرده بود، تجمع کردند. بسیاری از معترضان با حمل پرچم‌های فلسطین، پلاکاردهایی با این مضمون در دست داشتند: من با نسل‌کشی مخالفم، من از اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم.

در جریان این تظاهرات جمعیت انبوهی از مردم، شعارهایی در حمایت از فلسطین سر دادند.

این تجمع پس از آن برگزار شد که بیش از ۵۰۰ نفر تمایل خود را برای شرکت در آن ابراز کردند.