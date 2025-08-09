آمادگی بنیاد مستضعفان برای توسعه اقتصاد دیجتالی و هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، حسین دهقان در آئین امضای تفاهم نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند با تاکید بر ریل گذاری برای ایجاد بناها و بنیانهای اصلی در کشور گفت: ما باید بنیانهایی بگذاریم که در آینده نیز ادامه پیدا کند و آیندگان نتوانند به طور سلیقهای و گزینشی به آن مسیر ادامه دهند.
وی یادآور شد: احیای مجدد طرحهای پژوهشی و علمی را جدی بگیرید و دانشگاه را در خدمت مردم و جامعه قرار دهید و با توجه به اینکه دوره توسعه دانشگاه از منظر فیزیکی تمام شده باید سهم کار فیزیکی و حضوری را کاهش داده و با اتکا به هوش مصنوعی بر توسعه فناوری و هوشمندی بسترها، کار را ادامه دهیم.
دهقان با تاکید بر جذب نخبگان و فرهیختگان در کشور ادامه داد: باید دستور کاری تهیه و تدوین کنیم که با ایجاد مجموعههای زیستی سکونتی و خوابگاههای متاهلی، فارغ التحصیلان و نخبگان را در این کشور ماندگار کنیم تا بتوانند در طول دوره تحصیلی به زندگی خود ادامه دهند و با ارائه تسهیلات و امکانات شرایط خانهدار شدن آنها را فراهم کنیم.
رئیس بنیاد مستضعفان افزود: ما آمادگی داریم بنیاد را به آزمایشگاهی بزرگ تبدیل کنیم که نخبگان و متخصصان بتوانند فناوری نوین و نوآوریهای خود را در آن اجرایی و عملیاتی کنند و امیدواریم در حوزه فعالیتی بنیاد، بستری برای توسعه هوش مصنوعی، نوآوری و فناوری ایجاد و به مردم و کشور خدمت کنیم.
وی یادآور شد: همچنین از منظر مسئولیت ملی نیز موظفیم فناوری و هوش مصنوعی را در کشور توسعه دهیم و در راستای رفع موانع و مشکلات کشور اقدام کنیم.
وی افزود: متأسفانه در حوزه هوش مصنوعی افق روشن و برداشت واقعی از توانمندی و ظرفیت موجود در دست نیست در حالی که توسعه هوش مصنوعی در کشور نیازمند یک لیدر و رهبر متخصص است تا پس از تعریف وضعیت موجود، هوش مصنوعی در کشور به بررسی زیرساختها و سرمایه مورد نیاز بپردازد.
وی گفت: ما باید با تکیه به توانایی و تخصص نخبگان به سمت توسعه پلتفورمهایی حرکت کنیم که دسترسی آسان و ارزان و با کیفیت مردم به خدمات را فراهم کند.
رئیس بنیاد مستضعفان از اعلام آمادگی بنیاد برای توسعه اقتصاد دیجتال و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: ما آمادگی داریم با همکاری مشترک دانشگاه تهران جریانی بدون تبلیغات را در این حوزه بنیان بگذاریم و به صورت جدی در بخش توسعه فناوری و هوش مصنوعی فعالیت کنیم تا از این طریق مشکلات کشور را حل کنیم زیرا عرصه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی بی حد و مرز است و یکپارچه کردن فناوریهای مختلف توسعه، اشتغال پربازده و سودآور را در پی دارد و برهمین اساس باید از محدودیتهای فیزیکی خارج شویم.
دهقان با بیان اینکه بنیاد آماده پذیرش فکر و ایده نو و کارآمد از سوی همه نخبگان و محققان است، افزود: ما باید در بسترها و فعالیتهایی وارد شویم که مردم انگیزه ورود به آن را ندارند و دولت نیز آن را نمیبیند یا تمایلی به انجام آن ندارد. همچنین دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان نیز باید به جای رقابت باهم روی موضوع هم افزایی متمرکز شوند تا از انجام طرحها و پروژههای مشابه و تکراری جلوگیری
شود.
