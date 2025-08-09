  1. جامعه
آمادگی بنیاد مستضعفان برای توسعه اقتصاد دیجتالی و هوش مصنوعی

رئیس بنیاد مستضعفان از اعلام آمادگی این بنیاد برای توسعه اقتصاد دیجتال و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: ما آمادگی داریم با همکاری مشترک دانشگاه تهران جریانی را در این حوزه آغاز کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، حسین دهقان در آئین امضای تفاهم نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند با تاکید بر ریل گذاری برای ایجاد بناها و بنیان‌های اصلی در کشور گفت: ما باید بنیان‌هایی بگذاریم که در آینده نیز ادامه پیدا کند و آیندگان نتوانند به طور سلیقه‌ای و گزینشی به آن مسیر ادامه دهند.

وی یادآور شد: احیای مجدد طرح‌های پژوهشی و علمی را جدی بگیرید و دانشگاه را در خدمت مردم و جامعه قرار دهید و با توجه به اینکه دوره توسعه دانشگاه از منظر فیزیکی تمام شده باید سهم کار فیزیکی و حضوری را کاهش داده و با اتکا به هوش مصنوعی بر توسعه فناوری و هوشمندی بسترها، کار را ادامه دهیم.

دهقان با تاکید بر جذب نخبگان و فرهیختگان در کشور ادامه داد: باید دستور کاری تهیه و تدوین کنیم که با ایجاد مجموعه‌های زیستی سکونتی و خوابگاه‌های متاهلی، فارغ التحصیلان و نخبگان را در این کشور ماندگار کنیم تا بتوانند در طول دوره تحصیلی به زندگی خود ادامه دهند و با ارائه تسهیلات و امکانات شرایط خانه‌دار شدن آنها را فراهم کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: ما آمادگی داریم بنیاد را به آزمایشگاهی بزرگ تبدیل کنیم که نخبگان و متخصصان بتوانند فناوری نوین و نوآوری‌های خود را در آن اجرایی و عملیاتی کنند و امیدواریم در حوزه فعالیتی بنیاد، بستری برای توسعه هوش مصنوعی، نوآوری و فناوری ایجاد و به مردم و کشور خدمت کنیم.

وی یادآور شد: همچنین از منظر مسئولیت ملی نیز موظفیم فناوری و هوش مصنوعی را در کشور توسعه دهیم و در راستای رفع موانع و مشکلات کشور اقدام کنیم.

وی افزود: متأسفانه در حوزه هوش مصنوعی افق روشن و برداشت واقعی از توانمندی و ظرفیت موجود در دست نیست در حالی که توسعه هوش مصنوعی در کشور نیازمند یک لیدر و رهبر متخصص است تا پس از تعریف وضعیت موجود، هوش مصنوعی در کشور به بررسی زیرساخت‌ها و سرمایه مورد نیاز بپردازد.

وی گفت: ما باید با تکیه به توانایی و تخصص نخبگان به سمت توسعه پلتفورم‌هایی حرکت کنیم که دسترسی آسان و ارزان و با کیفیت مردم به خدمات را فراهم کند.

رئیس بنیاد مستضعفان از اعلام آمادگی بنیاد برای توسعه اقتصاد دیجتال و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: ما آمادگی داریم با همکاری مشترک دانشگاه تهران جریانی بدون تبلیغات را در این حوزه بنیان بگذاریم و به صورت جدی در بخش توسعه فناوری و هوش مصنوعی فعالیت کنیم تا از این طریق مشکلات کشور را حل کنیم زیرا عرصه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی بی حد و مرز است و یکپارچه کردن فناوری‌های مختلف توسعه، اشتغال پربازده و سودآور را در پی دارد و برهمین اساس باید از محدودیت‌های فیزیکی خارج شویم.

دهقان با بیان اینکه بنیاد آماده پذیرش فکر و ایده نو و کارآمد از سوی همه نخبگان و محققان است، افزود: ما باید در بسترها و فعالیت‌هایی وارد شویم که مردم انگیزه ورود به آن را ندارند و دولت نیز آن را نمی‌بیند یا تمایلی به انجام آن ندارد. همچنین دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نیز باید به جای رقابت باهم روی موضوع هم افزایی متمرکز شوند تا از انجام طرح‌ها و پروژه‌های مشابه و تکراری جلوگیری

شود.

