  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۳:۳۳

وحشت صهیونیست‌ها از احیای دوباره و سریع حماس

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نسبت به پیامدهای هرگونه توقف موقت در جنگ غزه که موجب بازیابی حماس خواهد شد هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و تندرو کابینه اسرائیل در اظهاراتی گفت: اگر به حماس یک آتش‌بس موقت بدهیم، این موضوع به آن‌ها اجازه می‌دهد دوباره خود را بازسازی کنند.

وی تأکید کرد: باید جنگ را ادامه دهیم، حتی اگر هزینه‌ها سنگین باشد. دولت باید تصمیم به پایان کار بگیرد.

اسموتریچ خطاب به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی افزود: نتانیاهو باید کابینه امنیتی را به جلسه‌ای جدید دعوت کند و تصمیم بگیرد که عملیات نظامی در غزه را تا رسیدن به یک پیروزی قاطع و بدون هیچ توافق جزئی ادامه دهد.

وی با انتقاد از رویکرد کنونی کابینه گفت: نتانیاهو و کابینه امنیتی به جای تکیه بر عقل، تسلیم ضعف و احساسات شدند و عملیات نظامی را تنها با هدف فشار بر حماس برای پذیرش یک توافق جزئی تصویب کردند.

اسموتریچ با خیال پردازی‌های واهی مدعی شد: ما باید به سمت تعیین تکلیف نهایی برویم، همه اسیران را یکجا آزاد کنیم، حماس را شکست داده و نابود کنیم، بخش‌های بزرگی از غزه را مصادره کرده و راه را برای مهاجرت داوطلبانه باز کنیم.

وی در پایان با اظهاراتی که بیانگر خوی جنگ طلبی‌اش است، افزود: باید جنگی برای دستیابی به پیروزی قاطع آغاز شود و وجدان من اجازه نمی‌دهد عملیاتی نظامی را آغاز کنم که هدف آن فقط سوق دادن حماس به توافق باشد.

