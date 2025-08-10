به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و تندرو کابینه اسرائیل در اظهاراتی گفت: اگر به حماس یک آتشبس موقت بدهیم، این موضوع به آنها اجازه میدهد دوباره خود را بازسازی کنند.
وی تأکید کرد: باید جنگ را ادامه دهیم، حتی اگر هزینهها سنگین باشد. دولت باید تصمیم به پایان کار بگیرد.
اسموتریچ خطاب به نخستوزیر رژیم صهیونیستی افزود: نتانیاهو باید کابینه امنیتی را به جلسهای جدید دعوت کند و تصمیم بگیرد که عملیات نظامی در غزه را تا رسیدن به یک پیروزی قاطع و بدون هیچ توافق جزئی ادامه دهد.
وی با انتقاد از رویکرد کنونی کابینه گفت: نتانیاهو و کابینه امنیتی به جای تکیه بر عقل، تسلیم ضعف و احساسات شدند و عملیات نظامی را تنها با هدف فشار بر حماس برای پذیرش یک توافق جزئی تصویب کردند.
اسموتریچ با خیال پردازیهای واهی مدعی شد: ما باید به سمت تعیین تکلیف نهایی برویم، همه اسیران را یکجا آزاد کنیم، حماس را شکست داده و نابود کنیم، بخشهای بزرگی از غزه را مصادره کرده و راه را برای مهاجرت داوطلبانه باز کنیم.
وی در پایان با اظهاراتی که بیانگر خوی جنگ طلبیاش است، افزود: باید جنگی برای دستیابی به پیروزی قاطع آغاز شود و وجدان من اجازه نمیدهد عملیاتی نظامی را آغاز کنم که هدف آن فقط سوق دادن حماس به توافق باشد.
نظر شما