مریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نکاتی کلیدی برای سلامت زائران اربعین، بر لزوم مراقبت ویژه از کیفیت آب و غذا تأکید و اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین تجربه‌ای معنوی و ویژه است، اما زائران نباید فراموش کنند که شرایط آب‌وهوایی گرم، مسیر طولانی و ازدحام جمعیت، ریسک ابتلاء به بیماری‌های گوارشی و کم‌آبی را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از آب‌های معدنی پلمب افزود: حتی اگر آب ظاهراً تمیز باشد، اما در بطری یا بسته‌بندی پلمب‌شده نباشد، خطر آلودگی میکروبی وجود دارد. زائران باید از نوشیدن آب‌هایی که پلمب آنها باز شده یا از مخازن و شیرهای غیرمطمئن پر شده‌اند، خودداری کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماری‌های عفونی مانند اسهال، تب روده و مسمومیت غذایی در محیط‌های پر ازدحام به‌سرعت منتقل می‌شوند. یکی از ساده‌ترین راه‌های پیشگیری، همراه داشتن یک یا دو بطری آب معدنی پلمب و پر کردن آن‌ها از منابع کاملاً مطمئن است.

این متخصص تغذیه اضافه کرد: کم‌آبی در مسیر، یکی از مشکلات شایع زائران است که می‌تواند باعث سردرد، افت فشار خون، خستگی شدید و حتی غش شود. باید هر ۳۰ تا ۴۰ دقیقه چند جرعه آب بنوشید، حتی اگر احساس تشنگی نداشتید.

حسینی با اشاره به نکات مربوط به تغذیه در مسیر اربعین گفت: غذاهای چرب، سرخ‌کرده و مانده، دستگاه گوارش را تحت‌فشار قرار می‌دهند و می‌توانند باعث سوءهاضمه یا دل‌درد شوند. بهترین گزینه‌ها شامل غذاهای ساده، سبک و گرم مانند عدسی، آش سبک، سوپ و خوراک لوبیا است که بلافاصله بعد از پخت، در ظروف یکبار مصرف سالم سرو می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: زائران از مصرف غذاهایی که مدت‌زمان طولانی در دمای محیط مانده‌اند باید پرهیز کنند، به‌ویژه غذاهای حاوی گوشت و مرغ هستند چنین غذاهایی حتی اگر ظاهر و بو طبیعی داشته باشند، ممکن است مملو از باکتری‌های خطرناک باشند.

متخصص تغذیه استان همدان همچنین وعده صبحانه را مهم‌ترین بخش روز دانست و توصیه کرد: یک صبحانه کامل شامل نان سبوس‌دار، لبنیات کم‌چرب، خرما یا عسل، به بدن انرژی طولانی‌مدت می‌دهد. همراه داشتن میوه‌های قابل‌حمل مانند موز و سیب نیز برای بازیابی قند خون ضروری است.

این کارشناس ادامه داد: برای میان‌وعده، ترکیب خشکبار، کشمش، انجیر خشک و بیسکویت ساده، سبک و پرانرژی است و بدون نیاز به شرایط خاص نگهداری، در طول مسیر قابل‌مصرف می‌باشد.

حسینی در پایان گفت: زائرانی که بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون، آسم یا مشکلات قلبی دارند باید داروهای خود را به میزان کافی همراه داشته باشند و کارت یا دستبند اطلاعات پزشکی بپوشند تا در صورت نیاز، کادر درمانی سریع‌تر بتوانند کمک کنند.