زائران برای عدم مسمومیت از غذاهای گرم استفاده کنند

سید علی کشاورز متخصص تغذیه در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تغذیه مناسب زائران اربعین برای داشتن سفری مطلوب گفت: مسافران سفر اربعین تا حد امکان سعی کنند از مکان های مطمئن که نکات بهداشتی را رعایت می کنند، غذاتهیه کنند.

کشاورز با بیان اینکه مسافران از حمل مواد غذایی خودداری کنند چرا که امکان فساد غذا و بیماری وجود دارد، تصریح کرد: به علاوه زائران تا حد امکان از مصرف غذاهای پرچرب و شور خودداری کرده تا دچار بیماری های گوارشی نشوند.

وی با بیان اینکه غذاهای مصرفی در سفر باید نسبتاً داغ بوده و حدودا درجه حرارت ۷۰ داشته باشند، اظهار کرد: زیرا در صورت داغ نبودن کافی، امکان آلودگی و جذب میکروب برای غذا وجود داشته و ممکن است افراد مسموم شوند.

وی تاکید کرد: به همین منظور زائران نسبت به درجه حرارت کافی غذا توجه کرده و از مصرف غذاهای سرد خودداری کنند.

این متخصص تغذیه با اشاره به مسافت طولانی سفر اربعین و احتمال ضعیف شدن زائران اظهار کرد: در طول پیاده روی ممکن است زائران دچار ضعف بدنی شوند که در صورت احساس خستگی از مکمل هایی همچون بکمپلکس استفاده کنند تا بدن آنها مقاوم شود.

وی تصریح کرد: همچنین برای تقویت بدن و امکان داشتن سفری مطلوب باید انرژی کافی بدن تامین شود که به این منظور باید ۳ وعده صبحانه، نهار و شام به طور کامل صرف شود.

کشاورز استفاده از غذاهای مقوی را برای تامین انرژی بدن زائران ضروری دانست و تصریح کرد: به همین منظور و برای داشتن قوای بدنی کافی، مسافران در طول سفر تا حد امکان از غذاهایی با انرژی بالا از جمله تخم مرغ آب پز، نیمرو، گوشت، مرغ و ماهی استفاده کنند.

وی همچنین استفاده از مکمل های مغذی را برای طی کردن این پیاده روی طولانی ضروری دانست و عنوان کرد: زائران در طول پیاده روی خود و در بین وعده های غذایی از آجیل و میوه های خشک استفاده کنند چرا که این مواد می تواند انرژی لازم را برای بدن تامین کند.

این متخصص تغذیه درباره مصرف مایعات نیز توضیح داد: مایعات در سفر به ویژه برای سفر اربعین بسیار مهم بوده و مسافران از مصرف کافی آن غافل نشوند.

کشاورز تاکید کرد: چرا که تشنگی خود موجب ضعف بدنی خواهد شد و امکان ادامه سفر را سلب خواهد کرد. از این رو زائران حسینی در طول مسیر مایعات به ویژه آب را به میزان کافی مصرف کرده و نسبت به سالم بودن آن نیز توجه کنند.