به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازهترین ردهبندی منتشر شده توسط سایت معتبر footyranking، فوتبال ایران با کسب امتیاز ۵۷.۶۸۰ موفق شده است بالاتر از قطر که امتیاز ۵۵.۹۵۱ دارد، در رده پنجم غرب آسیا برای دوره زمانی ۲۰۲۸-۲۰۲۷ قرار گیرد.
با توجه به این رتبهبندی، فوتبال باشگاهی ایران میتواند از چهار سهمیه آسیایی بهرهمند شود (شامل دو سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان آسیا، یک سهمیه در مرحله پلیآف لیگ نخبگان آسیا و یک سهمیه دیگر در لیگ قهرمانان آسیا ۲) این امر فرصتی بزرگ برای نمایندگان فوتبال ایران است تا در رقابتهای معتبر قارهای حضور گسترده و قدرتمندی داشته باشند.
اما نکته مهم و حائز اهمیت، ناپایداری این جایگاه است؛ چرا که اختلاف امتیازی بین ایران و قطر نسبتاً کم و نزدیک است. اگر تیمهای ایرانی حاضر در فصل آینده لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲، مانند تراکتور، سپاهان و استقلال تهران، نتوانند عملکرد خوبی از خود نشان دهند و نتایج رضایتبخشی کسب کنند، ممکن است جایگاه ایران در ردهبندی به خطر بیفتد.
از سوی دیگر، در صورتی که نمایندگان قطر موفق به کسب نتایج بهتر و بالاتری شوند، احتمال دارد ایران سهمیههای آسیایی خود را از دست بدهد و تعداد سهمیهها کاهش یابد و به سه سهمیه نزول پیدا کند. بنابراین، حفظ این موقعیت نیازمند تلاش و عملکرد مستمر و قوی تیمهای ایرانی در مسابقات بینالمللی است.
در مجموع، این ردهبندی جدید موقعیت ایران را در فوتبال غرب آسیا تثبیت کرده اما آینده و حفظ جایگاه به کیفیت عملکرد نمایندگان کشورمان در میادین آسیایی بستگی دارد.
