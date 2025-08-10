وزیر کشور: دولت مصمم است اختیارات لازم را به استانداران تفویض کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری ضمن تشریح مهمترین اقدامات وزارت کشور در یک سال گذشته اظهار کرد: در حوزه انتصاب استانداران، فرمانداران، بخشداران، مدیران و استفاده از کادر و پرسنل وزارت کشور، طراحیهایی انجام دادیم که به نظر من در اولویتبندیها موفق عمل کردیم. حدود ۹۰ درصد انتصابات از میان نیروهای درون وزارت کشور صورت گرفت که سابقه کار در این وزارتخانه داشتند، در حالی که این رقم در سالهای گذشته بسیار پایینتر بود.
وی ادامه داد: وزارت کشور نیاز داشت هویت و همیت سازمانی آن احیا شود. در برخی موارد سابقه داشتیم که فردی حتی کارمند وزارت کشور نبود اما بهعنوان بخشدار یا فرماندار منصوب میشد و هیچ تجربه مدیریتی در ساختار وزارت کشور را طی نکرده بود.
وزیر کشور که وزارتخانه متبوعش را یک وزارتخانه حرفهای و حاکمیتی معرفی کرد، افزود: وزارت کشور گستردگی بسیار زیادی دارد و در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی نقش پیشران ایفا میکند. برخی از انتصابات استانداران در ۴۰ تا ۴۵ سال گذشته برای نخستین بار اتفاق افتاد؛ از جمله انتصاب اولین استاندار اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان، و نیز انتصاب استانداری از هموطنان قوم عرب در خوزستان.
ملاک اصلی در انتخاب استانداران، شایستگی و کارآمدی بود
مؤمنی ادامه داد: ملاک اصلی در انتخاب استانداران، شایستگی و کارآمدی بود. از دولت قبل نیز تعدادی از استانداران حفظ شده یا جابهجا شدند. بر اساس رهنمودهای رئیسجمهور، نگاه ما در انتخاب استانداران جناحی نبود و از همه جناحهای سیاسی در استانهای کشور منصوب شدند. هدف ما این بود که به کابینه دوم دولت هویت بدهیم و استانداران علاوه بر مدیریت استان خود، روح جمعی کابینه دوم را نیز تقویت کنند.
وی افزود: به جز یک مورد، فکر میکنم رئیسجمهور در همه نشستهای ماهانه استانداران بهصورت حضوری تا هشت جلسه شرکت کرده و در بقیه جلسات نیز به شکل غیرحضوری حاضر بودهاند. اکنون یکپارچگی و همدلی در کابینه دوم شکل گرفته است؛ استانداران صرفاً در استانهای خود فعالیت نمیکنند بلکه درباره مسائل کلان کشور نیز مشارکت دارند.
وزیر کشور با اشاره به عملکرد استانداران در جنگ ۱۲ روزه گفت: با توجه به اختیاراتی که برای استانداران ایجاد شد، برخی استانها توانستند کالاهای مورد نیاز خود را در جریان جنگ ۱۲ روزه وارد کنند.
مؤمنی خاطرنشان کرد: دولت مصمم است اختیارات لازم را به استانداران تفویض کند. امروز حدود دو سوم وقت جلسه هیئت دولت به موضوع تفویض اختیارات استانداران اختصاص یافت. کشور بزرگ ما با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر نمیتواند به شکل متمرکز اداره شود و لازم است ضمن رعایت سیاستهای کلان، اختیارات اجرایی به استانها واگذار شود.
وزیر کشور در بخشی از سخنان خود عنوان کرد: حدود دو ماه قبل به همراه استانداران به محضر مقام معظم رهبری رسیدیم. این دیدار کمسابقه بود و مقام معظم رهبری در آنجا بر یکپارچگی و اختیارات استانداران تأکید کردند و یادآور شدند که استانداران نقش میاندستگاهی دارند. فکر میکنم مجموعه دولت در این بخش موفق عمل کرده است.
مؤمنی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر یا جابجایی استانداران گفت: جابجایی استانداران منوط به ارزیابی سالانه است. ارزیابی همهجانبه عملکرد یکساله استانداران آغاز شده و ممکن است در برخی استانها جابجایی انجام شود یا افراد ابقاء گردند. بهعنوان مثال، در حوزه اقتصادی و تحقق شعارها، با شاخصهای مشخص شده، همه استانداران در سه ماهه اول سال ارزیابی شدهاند. همچنین در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، پروژههای نیمهتمام و واحدهای تولیدی راکد، این موارد از جمله سرفصلهای اقتصادی بودهاند که استانداران بر اساس آنها ارزیابی شدند.
بابت انتخاب استانداران شایسته به خودم افتخار میکنم
وی در ادامه افزود: استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی، پنج استان برتر در سه ماهه اول سال هستند که میانگین عملکرد آنها صرفاً براساس شاخصهای اقتصادی بررسی شده است. شاخصهای اجتماعی، سیاسی، امنیتی و مردمداری نیز در جای خود باقی است. بابت انتخاب استانداران شایسته به خودم افتخار میکنم؛ آنها حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز عملکرد قابل قبولی داشتند. به هر حال، ارزیابیها باید صورت گیرد.
وزیر کشور همچنین اظهار کرد: «در انتخاب فرمانداران و بخشداران از همه قومیتها بهرهمند شدهایم؛ بانوان ۱۷ درصد بخشداران را تشکیل میدهند و ۱۰ درصد فرمانداران اهل سنت هستند. در حوزه معاونین استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز موفق شدیم به وعدههای دولت به خوبی عمل کنیم و شروع خوبی داشتهایم. فکر میکنم در آینده نزدیک شاهد استانداران زن نیز خواهیم بود، هرچند هنوز با جایگاهی که شایسته بانوان است فاصله داریم.»
مؤمنی درباره راهپیمایی اربعین حسینی و بازگشت زائران به کشور و برنامهریزیهای بهبود سفر زائران تصریح کرد: امنیت مرزها تا این لحظه با همکاری نیروهای امنیتی و نظامی ایران و عراق بسیار مطلوب است. پیش از این نشست سهجانبهای با حضور وزرای کشور عراق و پاکستان برگزار کردیم و تصمیمات خوبی اتخاذ شد که اکنون در میدان به اجرا درآمده است. اتاق عملیات مشترک نیز راهاندازی شده تا اگر اشکالاتی پیش آمد، همانجا رفع شود.
وی افزود: در روزهای اوج بازگشت از سفر پیادهروی اربعین، همه دستگاهها باید همکاریهای لازم را داشته باشند تا مدیریت مناسبی صورت گیرد. تاکنون بیش از سه میلیون نفر از مرز عبور کردهاند که یک و نیم میلیون نفر از آنها بازگشتند. امیدواریم تمهیدات لازم به گونهای باشد که در بازگشت زائران مشکلی پیش نیاید.
هرگز نگاه مهاجرستیزی نداشتهایم
وزیر کشور درباره بازگشت اتباع غیرمجاز و پیشگیری از مراجعات مجدد آنها به کشور بیان کرد: هرگز نگاه مهاجرستیزی نداشتهایم و موضوع اتباع صرفاً یک مسئله سیاسی نیست. اتباع مجاز به تولید کشور کمک میکنند و با احترام و عزت کار میکنند. تا کنون بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع غیرمجاز به کشورشان بازگشتهاند که ۷۰ درصد آنها خودمعرف بودهاند. برخی تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مربوط به سالهای قبل است. البته نمیخواهم بگویم هیچ مورد و اشکالی نبوده است؛ ممکن است برخورد نامناسبی رخ داده باشد که حتی یک مورد آن برای ما اهمیت دارد. بازرسیهای بسیاری انجام شده و مقامات افغانستان نیز در روند خروج اتباع غیرمجاز حضور داشتهاند.
مؤمنی همچنین به دیدار خود با کمیساریای عالی پناهندگان در هفتههای گذشته اشاره کرد و افزود: آنها نیز اعلام کردند که تصورات غلطی درباره خروج اتباع داشتند، اما مشاهده کردند که این افراد با عزت و احترام در حال بازگشت هستند. کشور ما دیگر امکان پذیرایی از مهمانان خود را ندارد. از نظر امنیتی، اتباع غیرمجاز با هویت واقعی خود حضور ندارند و بسیاری از جرایم توسط این افراد رخ میدهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اتباع غیرمجاز نمیتوانند حساب بانکی داشته باشند و نقدینگی خود را تبدیل به ارز کرده و از کشور خارج میکنند، افزود: خروج اتباع غیرمجاز به کنترل مسائل ارزی کشور کمک کرده است. حتی در حوزه نان، بر اساس گزارش سامانهای، تراکنشهای نان در سراسر کشور ۶ درصد کاهش یافته است که ناشی از خروج این اتباع است.
وزیر کشور در همین رابطه بیان کرد: خروج بیش از یک میلیون و صد هزار نفر اتباع غیرمجاز افغانستانی توسط سازمان ملل متحد ثبت و صورتجلسه شده است و این رقم عدد کمی نیست. نیروی انتظامی در این زمینه اقدام بزرگی انجام داد و بسیاری از کسانی که واجد شرایط حضور در کشور بودند پس از دستگیری بازگردانده شدند.
مؤمنی افزود: اتباع افغانستانی که از ایرانیان طلب دارند، چهار ماه فرصت داشتند تا امور خود را پیگیری کنند و از این پس نیز این مسئله قابل پیگیری است. کار وزارت کشور سیاستگذاری و برنامهریزی است.
شورای امنیت کشور در ایام جنگ ۱۲ روزه یک روز در میان تشکیل جلسه میداد
وزیر کشور که جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی نیز هست، درباره حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به مراکز امنیتی و انتظامی کشور اظهار کرد: در خصوص تهدید رژیم صهیونیستی صحبتهایی مطرح و پیشبینیهایی صورت گرفته بود. به محض شروع حمله ناجوانمردانه، مطمئن بودیم که حساب ویژهای برای ناامنی داخلی باز کردهاند. شورای امنیت کشور تقریباً یک روز در میان تشکیل جلسه میداد و حضور گسترده و بازرسیها در ایستهای بازرسی و همچنین توجه به زندانها دو مصوبه مهم بود که همان شب حملات پیشبینی شد.
مؤمنی ادامه داد: رئیس جمهور دستوراتی برای تخصیص اعتبارات لازم جهت جبران خسارات وارده به مراکز امنیتی شهری صادر کردهاند.
وزیر کشور درباره انتخابات سال آینده گفت: اوایل اردیبهشت سال آینده انتخابات برگزار میشود که همزمان در چند شهر، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر برگزار خواهد شد. مقرر است تمام مراحل انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شود و در این زمینه چندین جلسه مشترک با مجلس داشتیم. اعتبارات لازم پیشبینی شده است و امیدواریم بتوانیم زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کنیم. اگر اتفاق پیشبینی نشدهای رخ ندهد، ایمنی لازم برای انتخابات الکترونیکی تأمین خواهد شد و این روش دقت، سرعت و صحت انتخابات را افزایش میدهد.
مؤمنی درباره انتقال پایتخت و توازن جمعیتی و جلوگیری از مهاجرت به تهران اظهار کرد: این موضوع به معنای جلوگیری اجباری از مهاجرت نیست، بلکه سیاستهای کلی کشور باید به گونهای باشد که مهاجرت به تهران ابتدا متوقف و سپس معکوس شود. ظرفیت لازم برای این جمعیت بالا در دشت تهران وجود ندارد.
ادامه دارد...