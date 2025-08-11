به گزارش خبرنگار مهر، میرمصطفی جوادی ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران از بعد از مسابقات جهانی بحرین ۲۰۲۴ که دستش از مدال کوتاه ماند، اردوی تیم ملی را به دلیل مصدومیت ترک کرد. جوادی در سال ۲۰۲۳ قهرمان جهان در دسته ۸۹ کیلوگرم شده بود، او با رکورد ۱۶۹ یک‌ضرب، ۲۱۵ دوضرب و مجموع ۳۸۴ کیلوگرم قهرمان جهان شد و طلای دوضرب و مجموع را گرفت.

اما قهرمان جهان در سال ۲۰۲۳ در مسابقات جهانی بحرین عملکرد قابل قبولی نداشت، او در یک ضرب رکورد ۱۶۲ کیلوگرم را ثبت کرد و هشتم شد. در دوضرب وزنه‌های ۲۰۳، ۲۰۶ و ۲۰۹ کیلوگرم را انداخت و اوت کرد.

جوادی که بعد از مسابقات جهانی ۲۰۲۳ و کسب مدال خوش رنگ طلا، با رکورد ۳۸۴ کیلوگرم وارد رنکینگ ۱۰ نفره المپیک شد و سهمیه المپیک پاریس را کسب کرد، اما در المپیک عملکرد قابل قبولی نداشت و با رکورد ۱۶۸ یک‌ضرب، ۲۰۴ دوضرب و مجموع ۳۷۴ کیلوگرم برای گرفتن مدال برنز تلاش کرد که دستش از آن کوتاه ماند.

جوادی که مدت‌هاست درگیر مصدومیت از ناحیه کمر است، به تازگی تمرینات وزنه‌برداری خود را شروع کرده و با اعلام بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری هم در لیست اولیه نفرات اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی هم قرار گرفته است. سلیمی در مورد آخرین وضعیت میرمصطفی جوادی گفت: متأسفانه جوادی مدت‌هاست که درگیر مصدومیت کمر بوده و شرایط خوبی نداشت، به همین دلیل مجبور به ترک اردوی کرد تا بتواند کارهای درمانی خود را پیگیری کند. خوشبختانه مدتی است که تمرینات وزنه‌برداری خود را شروع کرده و در لیست اولیه نفرات اعزامی به تیم ملی وزنه‌برداری برای بازی‌های کشورهای اسلامی هم هست اما باید ببینیم در آینده وضعیتش به چه صورت خواهد شد و می‌تواند در لیست نهایی قرار بگیرد یا خیر.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران همچنین در مورد شرایط وزنه‌برداری ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: براساس تصمیم جدید ستاد برگزارکننده بازی‌های کشورهای اسلامی مسابقات وزنه‌برداری در دسته‌های وزنی ۶۰، ۶۵، ۷۱، ۷۹، ۸۸، ۹۴، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم برگزار می‌شود. طبق دستورالعمل برای در هر وزن یک وزنه‌بردار اعزام خواهد شد و با توجه به اینکه این مسابقات سه مداله است شانس ایران در این مسابقات برای مدال آوری کم نیست.