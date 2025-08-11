به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این سامانه، دانشجویان می‌توانند پس از تکمیل فرایند ارزشیابی اساتید، کارت امتحان خود را دریافت کنند.

طبق اطلاع‌رسانی انجام‌شده، منوی ارزشیابی اساتید برای دانشجویانی که بدهی شهریه دارند، غیرفعال است و این بخش تنها پس از تسویه کامل بدهی و خروج و ورود مجدد به سامانه فعال خواهد شد.

مسئولان سامانه آموزشیار توصیه کردند دانشجویان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، قبل از آغاز بازه امتحانات نسبت به تکمیل ارزشیابی اساتید و دریافت و ذخیره کارت امتحان خود اقدام کنند.