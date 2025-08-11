  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۴

دانشجویان بدهکار دانشگاه آزاد از ورود به جلسه امتحان محروم می‌شوند

دانشجویان بدهکار دانشگاه آزاد از ورود به جلسه امتحان محروم می‌شوند

امکان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار فعال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این سامانه، دانشجویان می‌توانند پس از تکمیل فرایند ارزشیابی اساتید، کارت امتحان خود را دریافت کنند.

طبق اطلاع‌رسانی انجام‌شده، منوی ارزشیابی اساتید برای دانشجویانی که بدهی شهریه دارند، غیرفعال است و این بخش تنها پس از تسویه کامل بدهی و خروج و ورود مجدد به سامانه فعال خواهد شد.

مسئولان سامانه آموزشیار توصیه کردند دانشجویان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، قبل از آغاز بازه امتحانات نسبت به تکمیل ارزشیابی اساتید و دریافت و ذخیره کارت امتحان خود اقدام کنند.

کد خبر 6556970
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها