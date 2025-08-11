پیام تسلیت شهردار تهران در پی درگذشت استاد فرشچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان نگارگر برجسته ایرانی را تسلیت گفت.

متن پیام شهردار تهران بدین شرح است:

هوالجمیل

درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر بلندآوازه و چیره‌دست، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای فرهنگ و هنر ایران اسلامی است. او با قلم و رنگ، عاشقانه‌ترین روایت‌ها را بر بوم زمان نقش زد و با شاهکارهایی چون عصر عاشورا، مرثیه‌ای جاوید بر جان عاشقان اهل بیت (ع) نگاشت.

دستان هنرمندش نه تنها در نگارگری، که در طراحی ضریح‌های مطهر امامان معصوم (ع) نیز بوی بهشت داشت؛ ضریح‌هایی که پنجره‌ای شدند برای عرض ارادت عاشقان به حریم قدسی اولیا.

وی به راستی، مصداق این سخن حافظ بود که فرمود:

هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

اینجانب، ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به جامعه هنری، شاگردان و دوستداران هنر اصیل ایرانی و خانواده محترم آن مرحوم، رحمت و رضوان الهی را برای روح بلندش از درگاه خداوند مسئلت دارم.

علیرضا زاکانی

شهردار تهران