پیدا شدن جسد دو نوجوان کهنوجی پس از ۶ ساعت جستجو در رودان

بندرعباس-نوجوان ۱۷ و ۱۸ ساله اهل کهنوج که برای شنا به یک گودال پر از آب سیلابی رفته بودند، بر اثر عمق زیاد و جریان خطرناک آب غرق شدند و پس از ۶ ساعت جستجوی بی‌وقفه در رودان پیدا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مکرانی، مسئول خدمات ایمنی شهرداری رودان، از کشف جسد دو نوجوان در گودال پرآب ناشی از سیلاب خبر داد.

وی اظهار داشت: این دو نوجوان به قصد شنا وارد آب شده بودند، اما به دلیل شرایط خطرناک از جمله عمق زیاد و جریان تند، جان خود را از دست دادند.

مکرانی بیان کرد: تیم‌های امداد و نجات آتش‌نشانی رودان به همراه غواصان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از ۶ ساعت تلاش مستمر، غواصان به سرپرستی میثم جاودانیان موفق به بازیابی جسد شدند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، هماهنگی‌های لازم بین فرمانداران کهنوج و رودان و همچنین شهرداران دو شهر انجام شد.

مکرانی با اشاره به فصل گرما و افزایش احتمال چنین حوادثی، از شهروندان خواست از شنا یا بازی در گودال‌ها، مسیل‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند.

وی هشدار داد که عمق نامعلوم، گل‌ولای، اجسام پنهان و جریان‌های خطرناک، این مکان‌ها را به نقاطی مرگبار تبدیل کرده است.

