کمردرد دیگر یک بیماری ساده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران به مناسبت ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) روز جهانی کمردرد، محمدحسین دلشاد، فلوشیپ درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، با هشدار نسبت به افزایش چشمگیر این عارضه در میان جوانان و میان‌سالان گفت: کمردرد دیگر یک بیماری ساده و گذرا نیست، بلکه زنگ خطری برای سلامت ستون فقرات و کیفیت زندگی است و باید به‌عنوان یک معضل جدی اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: کمردرد شایع‌ترین علت ناتوانی حرکتی در جهان است و بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۸۰ درصد افراد در طول زندگی خود حداقل یک بار دچار آن می‌شوند، این عارضه نه‌تنها سلامت فردی بلکه اقتصاد و بهره‌وری جامعه را نیز تهدید می‌کند و سالانه میلیاردها تومان هزینه درمانی و غیبت کاری به دنبال دارد.

دلشاد با بیان اینکه سبک زندگی ناسالم یکی از مهم‌ترین عوامل بروز کمردرد در جامعه امروز است، افزود: نشستن‌های طولانی پشت میز کار، استفاده بیش از حد از تلفن همراه و لپ‌تاپ، کم‌تحرکی، چاقی و ضعف عضلات مرکزی بدن از اصلی‌ترین دلایل ابتلاء به کمردرد هستند.

این فلوشیپ درد اضافه کرد؛ متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر مراجعه بیماران جوان و میانسال با دردهای شدید کمر به کلینیک‌ها بوده‌ایم که این موضوع نگران‌کننده است.

دلشاد با تأکید بر اهمیت تشخیص به‌موقع یادآور شد: کمردردهایی که بیش از چند هفته ادامه پیدا می‌کنند باید جدی گرفته شوند، تشخیص دقیق این موارد درد با استفاده از معاینه بالینی، تصویربرداری MRI و گاهی نوار عصب و عضله انجام می‌شود و انتخاب روش درمان بر اساس علت زمینه‌ای صورت می‌گیرد.

وی همچنین درباره راهکارهای درمانی گفت: درمان کمردرد تنها محدود به مصرف مسکن نیست. فیزیوتراپی، ورزش‌های تقویتی، تزریقات هدفمند ستون فقرات و در موارد خاص جراحی، از جمله روش‌های درمانی مؤثر هستند.

دلشاد تصریح کرد؛ همچنین توجه به اصلاح وضعیت نشستن و ایستادن، کنترل وزن، انجام ورزش‌های منظم مانند پیاده‌روی و شنا، و پرهیز از بلند کردن اجسام سنگین می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری عارضه کمردرد ایفا کند.

این فلوشیپ درد با اشاره به پیامدهای اجتماعی کمردرد خاطرنشان کرد: کمردرد یکی از عوامل اصلی غیبت از کار در ایران و جهان است و می‌تواند زندگی شغلی و خانوادگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. توجه به این مسئله نه‌تنها سلامت فردی بلکه سلامت اقتصادی جامعه را تضمین می‌کند.

دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران با تأکید بر نقش آگاهی‌رسانی عمومی گفت: روز جهانی کمردرد فرصتی است تا اهمیت سلامت ستون فقرات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. رسانه‌ها باید در فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی جامعه نقش‌آفرین باشند، زیرا پیشگیری همیشه بهترین درمان است و تشخیص و مداخله زودهنگام می‌تواند کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر را حفظ کند.