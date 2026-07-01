به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، عادل مهری، با اشاره به اقدامات انجام شده دفتر مطالعات و پژوهش‌ها در سال گذشته، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته در راستای جذب اعتبارات پژوهشی دستگاه هم در سطح ستاد هم در سطح استان طرح‌های پژوهش خوبی را شروع کردیم و برخی پروژه‌ها بین ۳۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند که مقرر شده است، استان‌هایی که پروژه‌های آنها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته اند در قالب هم‌اندیشی پژوهشی به صورت وبینار کشوری پروژه‌های خود را ارائه کنند.

وی افزود: در جلسات ارائه یافته‌های پژوهشی از مدیران ستادی مرتبط دعوت می‌شود تا از نتایج و خروجی کسب شده اطلاع و نکته نظرات خود را اعلام کنند. در پایان این جلسات به سوالات مطرح شده از سوی استان‌ها در خصوص طرح پاسخ داده می‌شود و در صورت ضرورت کارگاه آموزشی برگزار می‌شود. نمونه ارائه ۵۰ درصدی طرح‌ها می توان به طرح دانشگاه امام صادق (ع) اشاره کرد که مورد استقبال مدیران کل ستادی و استانی قرار گرفت.

مهری با اشاره به برخی از عناوین پژوهشی مساله محور استانی و ملی که در سال جاری در حال اجرا است، گفت: بررسی وضعیت، جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ایثارگران، بررسی شرایط تحصیلی جامعه معزز شاهد، بهره‌مندی خدمات الکترونیک و هوش مصنوعی در خدمت‌رسانی به ایثارگران، بررسی بهبود خدمات فرهنگی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران، ترسیم الگو و نقش ایثارگران در فرهنگ مقاومت، بررسی بهبود وضعیت اشتغال ایثارگران است.

وی گفت: طرح‌های ملی نیز بررسی رضایت مندی و میزان اثر گذاری خدمات و فعالیت های بنیاد و بررسی حل چالش‌های ادارات کل ستادی و استانی با بهره گیری از ظرفیت علمی کشور است. امیدوارم که در آینده نزدیک با اجرای این طرح های و بهره‌مندی از نتایج آن شاهد پیشرفت هرچه بهتر حوزه پژوهش و سطح علمی بنیاد شهید و امور ایثارگران باشیم.