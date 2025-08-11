به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح دوشنبه در بازدید از یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان، با قدردانی ویژه از تلاش‌های ارتش در صحنه جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: امروز باید به صورت ویژه از ارتش تقدیر کرد. ارتش جمهوری اسلامی، قدرتمندترین ارتش جهان است و در کنار سایر نیروهای مسلح، تمام قد مقابل دشمنان ایستاده است.

وی با اشاره به نقش ارتش در جنگ اطلاعات و دفاع از منافع ملی افزود: هدف اصلی ما، پاسداری از امنیت و منافع مردم است؛ ارتش با حضور هوشمندانه در صحنه، نه‌تنها در حوزه نظامی بلکه در حوزه جنگ نرم و اطلاعاتی نیز پیشگام بوده و با سایر نیروهای مسلح هماهنگی کامل دارد.

نوذری تأکید کرد: من به نمایندگی از دولت، از همه فرماندهان و نیروهای ارتش به پاس تلاش و ایستادگی‌شان قدردانی می‌کنم؛ دولت و مردم در یک جبهه و با یک هدف مشترک، در کنار ارتش هستند.

استاندار قزوین با اشاره به مسائل زیرساختی و نیازهای تجهیزاتی یگان‌های ارتش در استان گفت: این مسائل در بازدید امروز بررسی شد و دولت برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی خواهد کرد تا ارتش بتواند با قدرت بیشتر در صحنه حاضر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتش در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که امنیت و عزت ایران اسلامی، خط قرمز همه ماست و هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده مردم و نیروهای مسلح را تضعیف کند.