۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

ارتش جمهوری اسلامی قدرتمندترین ارتش جهان است

قزوین- استاندار قزوین با بیان اینکه دولت و مردم در یک جبهه و با یک هدف مشترک، در کنار ارتش هستند، گفت: ارتش جمهوری اسلامی قدرتمندترین ارتش جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح دوشنبه در بازدید از یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان، با قدردانی ویژه از تلاش‌های ارتش در صحنه جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: امروز باید به صورت ویژه از ارتش تقدیر کرد. ارتش جمهوری اسلامی، قدرتمندترین ارتش جهان است و در کنار سایر نیروهای مسلح، تمام قد مقابل دشمنان ایستاده است.

وی با اشاره به نقش ارتش در جنگ اطلاعات و دفاع از منافع ملی افزود: هدف اصلی ما، پاسداری از امنیت و منافع مردم است؛ ارتش با حضور هوشمندانه در صحنه، نه‌تنها در حوزه نظامی بلکه در حوزه جنگ نرم و اطلاعاتی نیز پیشگام بوده و با سایر نیروهای مسلح هماهنگی کامل دارد.

نوذری تأکید کرد: من به نمایندگی از دولت، از همه فرماندهان و نیروهای ارتش به پاس تلاش و ایستادگی‌شان قدردانی می‌کنم؛ دولت و مردم در یک جبهه و با یک هدف مشترک، در کنار ارتش هستند.

استاندار قزوین با اشاره به مسائل زیرساختی و نیازهای تجهیزاتی یگان‌های ارتش در استان گفت: این مسائل در بازدید امروز بررسی شد و دولت برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی خواهد کرد تا ارتش بتواند با قدرت بیشتر در صحنه حاضر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتش در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که امنیت و عزت ایران اسلامی، خط قرمز همه ماست و هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده مردم و نیروهای مسلح را تضعیف کند.

