به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر دوشنبه در جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای استان با بیان اینکه سازمانهای مردمنهاد مجموعهای از نیروهای توانمند، مشتاق و متعهد به خدمت هستند، اظهار داشت: این تشکلها پس از اخذ مجوزهای قانونی، در حوزههای مختلف به عنوان بازوی اجرایی و یاریگر دستگاههای دولتی ایفای نقش میکنند و شایسته حمایت و قدردانی هستند.
وی بر ضرورت همافزایی و هماهنگی میان سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و افزود: در بخشهایی همچون ورزش و جوانان، بهزیستی، میراث فرهنگی و امور اجتماعی، ایجاد سازوکارهای مشترک و سامانههای یکپارچه ضروری است تا ضمن شناسایی دقیق نیازمندان، از موازیکاری و دریافت چندباره خدمات جلوگیری شود و ظرفیتهای موجود به صورت بهینه به کار گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت این مجموعهها تصریح کرد: مراجع صادرکننده مجوز باید با نظارت مستمر، از انحراف سازمانهای مردمنهاد از مأموریتها و اهداف اصلی جلوگیری کنند.
آقابراری همچنین به ظرفیت کافههای کارآفرینی به عنوان الگویی برای پیوند صاحبان ایده، سرمایه و امکانات اشاره کرد و گفت: استفاده از این الگو میتواند در عرصههای اجتماعی و اقتصادی، موجب همگرایی منابع و توانمندیها و تقویت فعالیتهای هدفمند شود.
وی در پایان پیشنهاد کرد برنامههای هفته تشکلها در سطوح استانی و شهرستانی با محوریت فرمانداران برگزار و نشستهای مشترکی با حضور تشکلها برای تحقق جهاد تبیین، ارتقای اقناعسازی عمومی و مقابله با عملیات روانی دشمن تشکیل شود.
