به گزارش خبرنگار مهر، بررسی رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در نظام رتبهبندی وبومتریکس نشان میدهد که تعداد ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی در نظام رتبهبندی وبومتریکس حضور دارند.
دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و مشهد به ترتیب رتبه اول تا سوم را در رتبهبندی جولای ۲۰۲۵ کسب کردهاند.
در این میان تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران توانسته رتبه زیر ۵۰۰ کسب کند. با وجود اینکه یکی از اهداف برنامه پنجساله هفتم پیشرفت این است که ۲۰ دانشگاه باید در نظامهای معتبر رتبهبندی بینالمللی به رتبه کمتر از ۵۰۰ برسند.
در بین ۶۴ دانشگاهی که در رتبهبندی وبومتریکس (جولای ۲۰۲۵) حضور دارند، تنها ۱۱ دانشگاه نسبت به رتبهبندی پیشین وبومتریکس (در ژانویه ۲۰۲۵) ارتقای رتبه داشتهاند و ۵۳ دانشگاه افت رتبه را تجربه کردهاند. همچنین رتبه یک دانشگاه نیز ثابت بوده است.
دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، کرمانشاه و شهید صدوقی یزد به ترتیب بیشترین ارتقای رتبه را داشتهاند و دانشگاههای علوم پزشکی سیرجان، خوی و خمین بیشترین افت رتبه را در این رتبهبندی تجربه کردهاند.
به گزارش مهر رتبهبندی وبومتریکس به رتبهبندی وبگاه دانشگاهها و بهبود انتشارات وبی میپردازد. آزمایشگاه سایبرمتریکس سالانه دو ویرایش از نظام وبومتریکس را در ماههای ژانویه و ژوئیه منتشر میکند. از نخستین اهداف این نظام رتبهبندی پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی است. در این نظام رتبهبندی سنجههای تأثیر، دسترسی و سرآمدی برای ارزیابی وبگاه مؤسسات بررسی میشود.
نظر شما