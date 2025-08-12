تصادف مرگبار در جاده بستان آباد به تبریز ۵ مصدوم و یک فوتی داشت

روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی مرکز بستان آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز در کیلومتر یک جاده بستان آباد به تبریز و پس از پلیس راه این محور رخ داده است. بر اساس این گزارش، دو خودروی پژو ۴۰۵ و پراید در این محل واژگون شده‌اند.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی شامل آمبولانس‌های فوریت‌های پزشکی سعیدآباد، باسمنج، شیبلی و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند. کارشناسان اورژانس حاضر در محل زرخواه، فتح‌اله‌زاده، فاضل و راعی اقدام به تریاژ و ارائه خدمات درمانی به مصدومان کردند.

در این حادثه ۵ نفر مصدوم و متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد. مصدومان پس از دریافت کمک‌های اولیه و تثبیت وضعیت حیاتی، به مراکز درمانی تبریز منتقل شدند و جسد فرد جان باخته برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

هنوز علت دقیق این حادثه اعلام نشده و بررسی‌های پلیس راه در این خصوص ادامه دارد.