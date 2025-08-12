محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به اینکه مراسم نمادین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی از امروز سه‌شنبه به مدت سه روز در تپه نورالشهدای شهرکرد برگزار می‌شود، اظهار کرد: این مراسم امسال برای پنجمین سال متوالی با حضور عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) به مدت سه شب از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار می‌شود.

سخنگوی ستاد مردمی مراسم جاماندگان اربعین تپه نورالشهدای شهرکرد با ذکر اینکه ۳۰ موکب در این مراسم برای ارائه خدمات متنوع پیش‌بینی شده است، ادامه داد: این موکب‌های صد در صد مردمی به ارائه انواع خدمات پذیرایی، فرهنگی، مشاوره و … می‌پردازند.

حیدری بیان کرد: امسال نیز مانند سال‌های قبل تلاش شده تا مسیر معنوی پیاده‌روی اربعین در عراق را در جوار شهدای گمنام تپه نورالشهدا ایجاد کنیم و این راهپیمایی و فعالیت مواکب از عصر امروز تا شام اربعین برپا بوده و پذیرای جاماندگان کربلا هستند.

وی با تأکید بر اینکه ستاد مردمی برپایی سلسله مواکب جاماندگان کربلا زیرساخت مختصری را برای برپایی موکب‌ها فراهم کرده است، افزود: داربست‌ها و لوازم برپایی مواکب در اختیار مردم قرار گرفته و برپایی و ارائه خدمت این مواکب از صفر تا صد بر عهده اقشار مختلف مردمی و خانواده‌ها و نیروهای مردمی دغدغه‌مند است تا عموم مردم از خدمات در جوار هشت شهید گمنام بهره‌مند شوند.

برپایی موکب‌های جاماندگان اربعین به همت گروه‌های مردمی

حیدری بیان کرد: تمام هزینه‌ها از سوی بانیان و موکب‌داران و خیران تهیه شده و هیچ اعتبار دولتی در برپایی این مراسم هزینه نمی‌شود.

این فعال فرهنگی در چهارمحال و بختیاری با یادآوری برکات معنوی مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین با محوریت عشق و ارادت به اباعبدالله الحسین (ع)، ادامه داد: این مراسم تداعی‌کننده همایش معنوی اربعین در عراق است و تلاش داشتیم فضای معنوی پیاده‌روی را پیاده کنیم ضمن اینکه این برنامه فرهنگی سبب تعمیق پیوند بین مردم و ایجاد انسجام اجتماعی می‌شود.

حیدری افزایش همدلی و همکاری فعالان مردمی در برگزاری برنامه‌های دینی و فرهنگی را از دیگر برکات این مراسم دانست و گفت: خوشبختانه هر ساله شاهد افزایش تعداد مواکب جاماندگان هستیم و از تعداد کمتر از ۱۵ موکب در سال اول به بیش از ۳۰ موکب در مراسم امسال رسیدیم‌.

وی برخی خدمات فرهنگی مواکب را یادآور شد و گفت: ارائه بسته‌های فرهنگی به مراجعان، فضاسازی محیطی با محوریت تبلیغ ارزش‌های اجتماعی، خدمات مشاوره خانوادگی، حقوقی، مذهبی و پاسخ به سوالات، پخش کلیپ برای اقشار مختلف، توزیع بروشورهای تبلیغی و تبیینی ناظر به موضوعات اجتماعی و … از جمله این خدمات رایگان است که در کنار خدمات پذیرایی به زائران شهدای گمنام ارائه خواهد شد.

حیدری در پایان گفت: با توجه به استقبال خوب مردم در سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود امسال قریب به ۹ الی ۱۰ هزار نفر از شهروندان در این مراسم شرکت کنند.