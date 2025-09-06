  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

سرمربی ازبکستان: سبک بازی ایران را می دانم؛ برای پیروزی آماده می‌شویم

سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان ابراز امیدواری کرد که این تیم بتواند با پیروزی مقابل ایران، عنوان قهرمانی در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان برای دومین سال متوالی و در فینال تورنمنت کافا باید شامگاه دوشنبه ۱۸ شهریور و در شهر تاشکند رو در روی هم قرار گیرند. ازبکستان و ایران هر دو با کسب ۷ امتیاز و صدرنشینی در گروه‌های A و B توانستند به فینال این رقابت‌ها راه یابند.

تیمور کاپادزه سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان در رابطه با رویارویی با ایران در فینال کافا اظهار داشت: ما ایران را خوب می‌شناسیم و بارها با آن‌ها بازی کرده‌ایم. با این حال، بازی‌های اخیر آن‌ها را دنبال نکرده ایم چون مشغول تمرکز روی بازی‌های خودمان بودیم.

او ادامه داد: اگرچه بازی‌هایشان را ندیده ایم اما می‌دانیم سبک بازی ایران چگونه است و بر اساس آن آماده‌سازی می‌کنیم. در خانه خودمان هستیم و تلاش می‌کنیم برنده شویم.

لازم به ذکر است که ایران و ازبکستان در مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در یک گروه قرار داشتند که تیم ملی کشورمان به عنوان صدرنشین و ازبکستان به عنوان تیم دوم جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آوردند.

بهنام روان پاک

