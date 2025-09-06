به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان برای دومین سال متوالی و در فینال تورنمنت کافا باید شامگاه دوشنبه ۱۸ شهریور و در شهر تاشکند رو در روی هم قرار گیرند. ازبکستان و ایران هر دو با کسب ۷ امتیاز و صدرنشینی در گروه‌های A و B توانستند به فینال این رقابت‌ها راه یابند.

تیمور کاپادزه سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان در رابطه با رویارویی با ایران در فینال کافا اظهار داشت: ما ایران را خوب می‌شناسیم و بارها با آن‌ها بازی کرده‌ایم. با این حال، بازی‌های اخیر آن‌ها را دنبال نکرده ایم چون مشغول تمرکز روی بازی‌های خودمان بودیم.

او ادامه داد: اگرچه بازی‌هایشان را ندیده ایم اما می‌دانیم سبک بازی ایران چگونه است و بر اساس آن آماده‌سازی می‌کنیم. در خانه خودمان هستیم و تلاش می‌کنیم برنده شویم.

لازم به ذکر است که ایران و ازبکستان در مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در یک گروه قرار داشتند که تیم ملی کشورمان به عنوان صدرنشین و ازبکستان به عنوان تیم دوم جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آوردند.