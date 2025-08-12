به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، صندوق ذخایر ملی نروژ که بزرگترین صندوق در جهان است پس از افشای سرمایه گذاری در یک شرکت صهیونیستی تولید موتور هواپیما حتی در بحبوحه جنگ غزه، اعلام کرد که سرمایه گذاری‌های خود را در ۱۱ شرکت صهیونیستی به فروش گذاشته است.

نیکولای تانگن رئیس اداره سرمایه گذاری در بانک نروژ که این صندوق را اداره می‌کند گفت که این اقدام در شرایط استثنایی گرفته شده و اوضاع کنونی در غزه یک بحران انسانی خطرناک تلقی می‌شود.

وی اضافه کرد که سرمایه گذاری در شرکت بیت شیمش صهیونیستی کنار گذاشته شده و پیش بینی می‌کند شرکت‌های بیشتری که در اراضی اشغالی فعال هستند کنار گذاشته شوند.

پیشتر نیز روزنامه عبری زبان اورشلیم پست گزارش داد که فرانسه روند تمدید روادید کاری پرسنل امنیتی شرکت هواپیمایی العال رژیم صهیونیستی در پاریس را به عنوان بخشی از هیئت‌های دیپلماتیک متوقف کرده است.