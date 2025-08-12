  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

بزرگترین صندوق ذخایر ملی جهان علیه تل‌آویو دست‌به‌کار شد

بزرگترین صندوق ذخایر ملی جهان علیه تل‌آویو دست‌به‌کار شد

با گسترش نفرت جهانی از جنایات رژیم صهیونیستی، کشور نروژ نیز دست به یک اقدام اقتصادی علیه این رژیم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، صندوق ذخایر ملی نروژ که بزرگترین صندوق در جهان است پس از افشای سرمایه گذاری در یک شرکت صهیونیستی تولید موتور هواپیما حتی در بحبوحه جنگ غزه، اعلام کرد که سرمایه گذاری‌های خود را در ۱۱ شرکت صهیونیستی به فروش گذاشته است.

نیکولای تانگن رئیس اداره سرمایه گذاری در بانک نروژ که این صندوق را اداره می‌کند گفت که این اقدام در شرایط استثنایی گرفته شده و اوضاع کنونی در غزه یک بحران انسانی خطرناک تلقی می‌شود.

وی اضافه کرد که سرمایه گذاری در شرکت بیت شیمش صهیونیستی کنار گذاشته شده و پیش بینی می‌کند شرکت‌های بیشتری که در اراضی اشغالی فعال هستند کنار گذاشته شوند.

پیشتر نیز روزنامه عبری زبان اورشلیم پست گزارش داد که فرانسه روند تمدید روادید کاری پرسنل امنیتی شرکت هواپیمایی العال رژیم صهیونیستی در پاریس را به عنوان بخشی از هیئت‌های دیپلماتیک متوقف کرده است.

کد خبر 6558209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها