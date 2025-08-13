محمدکاظم: غفور ترجیح داد برای شهرش بازی کند/ نیم نگاهی به پلی آف داریم

محمد محمدکاظم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور در لیگ برتر والیبال با تیم سپاهان گفت: دو تا سه هفته قبل، تماس‌های مستقیم و غیرمستقیمی از باشگاه سپاهان داشتیم. از آنجا که من هنوز با باشگاه طبیعت قرارداد داشتم، ابتدا باید با آنها صحبت می‌کردم تا رضایت خود را اعلام کنند که خوشبختانه مشکلی وجود نداشت. پس از آن، مذاکرات ما با سپاهان جدی‌تر شد. با توجه به اهداف و سیاست‌های باشگاه و سابقه حضور سپاهان در لیگ برتر، امسال تصمیم گرفتند دوباره به سوپرلیگ بازگردند.

سرمربی تیم والیبال سپاهان عنوان کرد: هرچند شرایط تیم دیر مهیا شد، اما تمام تلاش خود را انجام دادیم و باشگاه نیز حمایت کامل داشت تا از بازیکنان باقی‌مانده بهترین استفاده را کنیم. از قبل نیز با امیر غفور، بهبودی و سایر بازیکنان مذاکراتی داشتیم و موفق به جذب آنان شدیم. خدا را شکر شرایط با سرعت و کیفیت خوبی پیش می‌رود و از هفته آینده نخستین جلسه تمرینی خود را در اصفهان برگزار می‌کنیم.

وی افزود: بر اساس سیاست‌ها و اهداف باشگاه، توانستیم بهترین نفرات را جذب کنیم تا تیم خوبی برای لیگ برتر داشته باشیم. تمرینات ما با وجود دیر تشکیل شدن تیم، نسبت به شرایط فعلی لیگ دیر آغاز نشده است. اما باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا در زمان کوتاه، تیم را به شرایط ایده‌آل برسانیم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان درباره جذب امیر غفور توضیح داد: برخلاف شایعاتی که مطرح شده، حضور امیر غفور در سپاهان ارتباطی به پیوستن سید محمد موسوی به شهداب ندارد. مدت‌ها بود با امیر در ارتباط بودیم و شاید حدود یک ماه پیش این موضوع جدی شد. هرچند پیشنهادهای مالی بهتر از باشگاه‌های داخلی و خارجی داشت، اما ترجیح داد امسال در شهر خودش بازی کند.

وی درباره اهداف سپاهان در فصل جاری لیگ برتر گفت: با توجه به دیر تشکیل شدن تیم، سیاست باشگاه این است که تیمی خوب و رقابتی داشته باشیم و بازی‌های باکیفیتی ارائه دهیم و نیم‌نگاهی هم به مرحله پلی‌آف داشته باشیم. امیدواریم این هدف محقق شود.

محمدکاظم درباره تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر والیبال خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی، فشردگی بازی‌های تیم ملی و محدودیت بازیکن، ظرفیت لیگ برتر همان ۱۲ تیم است. شاید نهایتاً با توجه به امتیازات مناطق والیبال‌دوست، ۱۳ تیم مناسب باشد، اما بیش از این منطقی نیست. هنوز تاریخ دقیق آغاز لیگ و شرایط قرعه‌کشی مشخص نشده و باشگاه‌ها منتظر جلسه هیئت رئیسه هستند تا بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

وی درباره تیم ملی والیبال و مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: رقابت‌های جهانی تفاوت زیادی با لیگ ملت‌ها دارد. همه تیم‌ها با ترکیب کامل حاضر می‌شوند و هر بازی اهمیت بالایی دارد. در چند جلسه تمرین تیم ملی حاضر شدم و شاهد تمرینات پرفشار و با نشاط بازیکنان بودم. با استفاده از تجربه لیگ ملت‌ها، امیدوارم تیم ملی در قهرمانی جهان نتایج لازم را کسب کند.