موکب «سفیرالحسین (ع)» زنجان در مسیر نجف تا کربلا خدمات رسانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حضور پرشکوه میلیون‌ها عاشق حضرت سیدالشهدا (ع) در مسیر نورانی نجف تا کربلا، موکب «سفیرالحسین (ع)» بسیج دانشجویی زنجان، در عمود ۱۳۰ به سمت کوفه (شارع الزرکه)، حسینیه شهدای الفتوی، خیمه خدمت و محبت را برپا کرده است.

این موکب با تکیه بر فرهنگ ایثار و جهاد، در روزهای منتهی به اربعین حسینی با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و درمانی در مسیر عاشقان حسینی گام برمی‌دارد.

از جمله برنامه‌های این موکب می‌توان به نمایشگاه مفهومی فرهنگی، مهد کودک ویژه کودکان زائر، استراحت و تغذیه رایگان، و ارائه خدمات پزشکی و سلامت اشاره کرد.

خادمان موکب «سفیرالحسین (ع)» در بیانیه‌ای تاکید کرده‌اند: در این مسیر استواریم و یقین داریم که راه ما سمت درست تاریخ است؛ مسیری که از پرچم سرخ شهادت آغاز شده و به پرچم سبز ظهور ختم خواهد شد.