به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی در حاشیه بازدید از پروژههای مسکن ملی در شهر صدرا با اشاره به اینکه این بازدید پیرو مطالبات مردمی در خصوص تعیینتکلیف یا تکمیل واحدهای مسکن ملی انجام میشود، گفت: مهمترین دغدغه اقشار آسیبپذیر و محروم تهیه مسکن و سرپناه است؛ چراکه هزینههای تأمین اجاره با توجه به افزایش سالیانه مهمترین سهم در سبد خانوار این اقشار دارد، از عهده این اقشار خارج است.
وی ادامه داد: مجموعه نظام و دستگاههای متولی در این باره در تلاشند و بی تفاوت نیستند اما نیازمند عزم و همت جهادی برای کاستن بخشی از مشکلات تأمین مسکن هستیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: نگرانی برخی از متقاضیان ثبت نام شده با توجه به مشکلات اقتصادی تأمین آورده اولیه است که لازم است تمهیداتی در این باره اندیشیده شود.
حسینی گفت: همزمان با تکمیل پروژهها، با توجه به تراکم جمعیتی بالا در این اماکن مسکونی، تأمین پیوستهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی نیز باید برنامه ریزی و پیگیری شود.
دبیر مجمع نمایندگان استان فارس همچنین به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و یادآور شد: یکی از موارد این قانون اختصاص زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر بوده است و اقداماتی هم انجام شده اما تعداد زمینهای تخصیص یافته در مدت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون بسیار کمتر از واجدین شرایط است و ما وظیفه داریم پیگیر اجرای این قانون باشیم تا مردم بتوانند از این مشوق در زمان خود استفاده کنند.
