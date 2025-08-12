برگزاری پیاده روی دلدادگان حسینی در ۱۲۵ نقطه استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، علی جلیلوند بعد از ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به همافزایی و انسجام بیشتر در برنامهریزی برای مراسم دلدادگان حسینی گفت: در تمامی شهرستانها دبیران مردمی فعال هستند و با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، مراسم امسال با نظم و شکوه بیشتری برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراسم اصلی شهر قزوین روز پنجشنبه ۲۳ ماه جاری، همزمان با اربعین حسینی، از ساعت ۹ صبح از میدان میرعماد آغاز شده و با حرکت دستههای عزاداری به سوی آستان مقدس امامزاده حسین (ع) ادامه مییابد. این آئین تا اقامه نماز ظهر عاشقان اهلبیت (ع) را در مسیر عشق و معرفت همراهی خواهد کرد.
دبیر ستاد مردمی دلدادگان حسینی استان قزوین تصریح کرد: در مسیر اصلی شهر قزوین، ۵۰ موکب خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، امداد پزشکی، برنامههای فرهنگی، آموزش سواد رسانهای، و ویژهبرنامههایی برای بانوان ارائه خواهند داد.
جلیلوند با اشاره به شعار محوری امسال گفت: شعار امسال، ایران، اقتدار و ولایت است؛ شعاری که در نمایشگاههای بزرگ خیمه مقاومت و خانه ابوترابی تجلی خواهد یافت و روایتگر ایستادگی و ایمان مردم ایران در مسیر ولایت خواهد بود.
وی در ادامه افزود: امسال تلاش کردهایم تا نوجوانان و جوانان را در قالب خادمان زائران و سربازان حضرت مهدی (عج) به میدان بیاوریم؛ نسلی که با شور عاشورایی، مسئولیتپذیری و خدمترسانی را در دل خود پرورش میدهد.
جلیلوند با بیان اینکه ۱۲۵ نقطه در استان با حضور ۲۵۰ موکب میزبان پیاده روی دلدادگان حسینی هستند تأکید کرد: مراسم دلدادگان حسینی تنها یک آئین مذهبی نیست، بلکه بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقای فرهنگ خدمت و ترویج ارزشهای عاشورایی در میان نسلهای مختلف است. این حرکت مردمی، نماد زندهای از پیوند ایمان و مسئولیت اجتماعی در استان قزوین است.
او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال گسترده مردم، پیشبینی میشود امسال شاهد یکی از باشکوهترین مراسمهای اربعین در سطح استان باشیم؛ مراسمی که با مشارکت مردمی، رنگ و بوی خاصی از عشق، ولایت و اقتدار خواهد داشت.
