غلامرضا بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کف و سقف افزایش شهریه مراکز و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید گفت: درباره افزایش شهریه، هرساله بر اساس نرخ تورم، یک رنجی را اعلام می‌کنیم، برای سال تحصیلی جدید بر اساس بخشنامه‌ای که به دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی ابلاغ شده است دانشگاه‌ها و مؤسسات مذکور می‌توانند حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۵ درصد شهریه خود را در سال تحصیلی جدید افزایش دهند.

وی یادآور شد: البته شهریه رشته به رشته دانشگاهی با یکدیگر متفاوت است اگر بخواهیم میانگین آن را اعلام کنیم میانگین کل از ۴۰ درصد بیشتر نمی‌شود و آنچه بیشتر عمومیت پیدا می‌کند ۳۵ تا ۴۰ درصد است.

قائم مقام دبیر کل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی اعلام کرد: ولی به صورت کلی، رشته‌های علوم انسانی ۳۰ تا ۳۵ درصد و رشته‌های فنی و آزمایشگاهی ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کنند.

وی میزان رشد شهریه دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی را نسبت به سال گذشته ۸ تا ۱۰ درصد عنوان کرد.

وی درباره آغاز کلاس‌های درس دانشجویان غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید گفت: کلاس‌های درسی دانشجویان سال‌های گذشته از ۲۹ شهریور ماه آغاز می‌شود و کلاس‌های درسی دانشجویان جدیدالورود از هفته سوم مهر به بعد آغاز می‌شود چرا که نتایج کنکور هفته دوم مهر به بعد اعلام خواهد شد.