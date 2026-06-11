مهدی نویدبخش، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف و کف شهریه دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی اظهار کرد: برای ایجاد هماهنگی، نماینده وزیر علوم یکی از اعضای اصلی هیئت امناهاست و مصوبات هیئت امنا پس از تأیید این نماینده اجرایی میشود. از این رو میتوان گفت که فرآیند تعیین شهریهها تحت نظارت و کنترل قرار دارد.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی ادامه داد: هر سال به مؤسسات اعلام میشود که بر اساس نرخ تورم تا چه میزان مجاز به افزایش شهریه هستند. تاکنون نیز افزایش شهریهها همواره در همین چارچوب انجام شده است و در دوره جدید نیز همین رویه ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مرکز هیئت امنا به نمایندگان وزیر در مؤسسات اعلام میکند که با توجه به شرایط تورمی کشور، سقف افزایش شهریه را تعیین کنند. به عنوان مثال سال گذشته سقف افزایش شهریه تعیین شد و گفتیم مثلا تا ۵۰ درصد افزایش باشد و مؤسسات نیز بر همان مبنا اقدام کردند. مصوبات پس از ارسال به مرکز هیئت امنا بررسی میشود و در صورت وجود مغایرت، برای اصلاح به مؤسسه بازگردانده خواهد شد.
نویدبخش درباره تعداد مؤسسات غیردولتی فعال در کشور گفت: در حال حاضر ۲۴۰ مؤسسه غیردولتی فعال داریم که ۳۳ مورد از آنها دانشگاه هستند و مابقی به عنوان مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به درخواستهای جدید برای ایجاد رشتههای تحصیلی افزود: بخش خصوصی در این زمینه بسیار هوشمندانه عمل میکند و برخلاف بخش دولتی، رشتههایی را که طی سالهای گذشته متقاضی نداشتهاند، کاهش میدهد یا از چرخه پذیرش خارج میکند.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی درباره ظرفیت پذیرش دانشجو نیز گفت: همانند دانشگاههای دولتی، برای دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی نیز سقف ظرفیت تعیین میشود. این ظرفیت بر اساس امکانات، تجهیزات و تعداد اعضای هیئت علمی هر مؤسسه مشخص شده و سپس توسط خود مؤسسات در رشتههای مختلف توزیع میشود. همچنین برای هر رشته نیز سقف مشخصی وجود دارد و در صورتی که رشتهای متقاضی نداشته باشد، مؤسسه درخواست افزایش ظرفیت برای آن ارائه نمیکند.
وی درباره شرایط تأسیس مؤسسات غیردولتی اظهار کرد: درگاه کسبوکار برای دریافت درخواستهای تأسیس همواره فعال است و نمیتوان مانع ارائه درخواست متقاضیان شد، اما متقاضیان باید شرایط و ضوابط لازم را احراز کنند.
نویدبخش افزود: برخی محدودیتها در چارچوب آمایش آموزش عالی اعمال میشود. برای مثال، از سال ۱۳۷۶ مقرر شده است که تأسیس مؤسسات غیردولتی در استان تهران تنها با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی امکانپذیر باشد و در سایر موارد، شورای گسترش آموزش عالی درباره درخواستها تصمیمگیری میکند.
وی در پایان گفت: اساسنامه تیپ مؤسسات غیردولتی تدوین شده و متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند، میتوانند درخواست خود را ثبت کنند. در مرحله نخست موافقت اصولی صادر میشود و پس از تأمین امکانات، انجام بازدیدهای کارشناسی و احراز شرایط، موافقت قطعی برای فعالیت مؤسسه صادر خواهد شد. در مجموع، قوانین موجود محدودیتی برای ایجاد این مؤسسات در چارچوب ضوابط تعیینشده ایجاد نکرده است.
نظر شما