سید مهدی حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان ساوه با انواع چالشها و بحرانهای اساسی مواجهه است که بخشی از آنها ناشی از مسائل طبیعی، ناترازیها و برخی مشکلات مدیریتی است که به لطف همکاری مردم و مسئولان تا حدودی در حال رفع شدن است.
فرماندار ساوه، تنش آبی را مهمترین چالش فعلی شهرستان ساوه عنوان کرد و گفت: سد الغدیر با ظرفیت حدود ۲۷۷ میلیون متر مکعب، یکی از بزرگترین سدهای کشور است که در سالهای ۹۸ و ۹۹ شاهد سرریز شدن آن بودیم اما از سال ۹۹ وارد دوره خشکسالی شدیم و مدیریت آب نیز به دلایلی از جمله رهاسازیهای غیرکارشناسی، به درستی انجام نگرفت و حجم ذخیره آب سد الغدیر در کمتر از سه سال به شدت کاهش یافت و کمبود زیرساختهای آبی شدیدی گزارش شد.
حسینی ادامه داد: در سال جاری با کاهش ۴۵ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته مواجه هستیم که این مسئله هشدار بسیار جدی است.
وی گفت: ما سال را با ذخیره ۹ میلیون متر مکعب آب آغاز کردیم اما اکنون این میزان به حدود ۴ میلیون متر مکعب رسیده است، با وجود این، مدیریت دقیق و برنامهریزیهای لازم برای حفظ منابع آبی در اولویت قرار دارد.
حسینی ادامه داد: همچنین پروژه انتقال خط لوله اضطراری از سد کوچری به شهر ساوه با پیشرفت ۱۵ کیلومتری در حال اجراست و انتظار داریم تا پایان شهریور به بهرهبرداری برسد.
فرماندار ساوه با اشاره به اهمیت اصلاح فرهنگ مصرف آب افزود: صرفهجویی و فرهنگسازی در مصرف آب ضرورتی انکارناپذیر است.
مقابله با تنش آبی، توسعه فضای آموزشی و تأمین مسکن پایدار
حسینی به دیگر بحرانهای شهرستان پرداخت و اظهار کرد: از دیگر اولویتهای مهم شهرستان، توسعه عدالت آموزشی است، رشد فزاینده صنایع و افزایش جمعیت طی دو دهه اخیر، زیرساختهای شهری از جمله آموزش، ورزش، فضای سبز و فرهنگی را با کاهش شدید سرانه مواجه کرده است که این مسئله نگرانی خانوادهها را به دنبال دارد و به افزایش آسیبهای اجتماعی و جرایم دامن زده است.
وی افزود: در سند پنج ساله توسعه آموزشی، حدود ۱۵۰ هزار متر مربع فضای آموزشی جدید پیشبینی شده است که باید با کمک خیران، دولت و صنایع و بهرهگیری از قوانین مالیاتی شامل ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۲۰، خ و ت ماده ۲۰ و ماده ۷۸ برنامه هفتم توسعه، احداث شود.
فرماندار ساوه در بخش دیگری به مسئله مسکن اشاره کرد و گفت: این شهرستان به دلیل مهاجرپذیری و رشد جمعیت بالا، با کمبود شدید مسکن و شکلگیری ۲۴ محله حاشیهنشین و سکونتگاههای غیررسمی مواجه شده که بستر مشکلات و آسیبهای اجتماعی متعددی هستند، باید اذعان کرد عمده این محلات دارای منازل با مساحت کم و فاقد فضاهای عمومی مناسب هستند که تابآوری خانوادهها را کاهش داده و زمینهساز جرایم و آسیبهای اجتماعی است.
حسینی افزود: مدیریت شهری، شهرداری و شورای شهر باید با دغدغه و جدیت برنامههای جدیدی ارائه کنند و توسعه فضاهای عمومی، پارکها، ورزشگاهها و زمینهای ورزشی را در اولویت قرار دهند.
وی در خصوص برنامههای حوزه مسکن اعلام کرد: سه برنامه اساسی داریم که در دست پیگیری است، نخست، تسهیل سرمایهگذاری در بخش مسکن با استفاده از قوانین رفع موانع تولید، اصلاح کاربریها و استفاده از ظرفیت زمینهای مالکان و انبوهسازان که ساخت را آغاز کردهاند.
فرماندار ساوه ادامه داد: گام دوم، آمادهسازی ۱۲۰ هکتار زمین در کوی بام ساوه است که قرار است حدود ۸۰۰ واحد مسکونی برای جوانان ساخته شود و دولت نیز متعهد به تحویل آن شده است و همچنین تخصیص زمین به تعاونیهای مسکن و انبوهسازان صنایع برای ساخت مسکن کارگران است.
حسینی تأکید کرد: پیشبینی ما این است که در این دولت بتوانیم ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی را در شهرستان ساوه آغاز کنیم که این موضوع مورد تأکید استاندار نیز بوده است.
ایجاد صنعتشهر؛ افق ۵۰ ساله توسعه
وی گفت: با توجه به مصوبه هیئت وزیران در سال گذشته و ظرفیتهای ایجاد شده برای شهرهای صنعتی، طرحی را برای ایجاد یک شهر جدید در مجاورت شهر صنعتی کاوه دنبال میکنیم، این شهر با کیفیت بالا برای کارگران، مدیران و سرمایهگذاران طراحی خواهد شد و بخشی از بار جمعیتی و صنعتی را از بافت قدیمی ساوه برمیدارد.
فرماندار ساوه افزود: زیرساختهای موجود شهر ساوه پاسخگوی رشد فزاینده جمعیت و توسعه صنایع نیست و تابآوری توسعه درون شهری بسیار محدود است، به همین دلیل برنامهریزی شده که یک منطقه منفصل و مستقل به عنوان شهر جدید صنعتی ایجاد کنیم که بتواند نیازهای جمعیتی و صنعتی شهرستان را برای سالهای آینده به خوبی مدیریت کند.
با همکاری مردم و مسئولان، از بحران آب و کمبود زیرساختها عبور میکنیم
حسینی با اشاره به اهمیت انسجام ملی و همبستگی مردم بیان داشت: کشور ما در منطقهای ویژه با ظرفیتها و منابع فراوان قرار دارد و وظیفه ما حفظ استقلال و مقاومت در برابر زورگوییها است.
وی گفت: با همکاری و همدلی مردم، مسئولان و دستگاهها، به طور قطع از بحرانها عبور خواهیم کرد و آیندهای روشن برای شهرستان ساوه رقم خواهیم زد.
