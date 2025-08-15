  1. حوزه و دانشگاه
انتخاب واحد مهر ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد در ۷ استان از فردا آغاز می شود

فرایند ثبت‌نام و انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد در ۷ استان کشور، از فردا ۲۵ مرداد آغاز و تا ۴ شهریور ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرایند ثبت‌نام و انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی در ۷ استان کشور، از فردا ۲۵ مرداد آغاز و تا ۴ شهریور ادامه خواهد داشت همچنین کلاس‌های این ترم نیز از ۲۲ شهریور برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۴ برای دانشجویان استان‌های خوزستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، بوشهر و اردبیل از فردا ۲۵ مرداد آغاز می‌شود و تا ۴ شهریور ادامه خواهد داشت.

طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ و ماقبل می‌توانند از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰، ورودی‌های ۱۴۰۲ از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ و ورودی‌های ۱۴۰۳ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

این زمان‌بندی به تفکیک استان و سال ورود دانشجویان اعمال خواهد شد و دانشجویان موظف‌اند در نوبت تعیین‌شده وارد سامانه آموزشیار شده و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

