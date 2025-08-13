  1. جامعه
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۳

اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی ۳ استان زیر ذره بین سازمان محیط زیست

طرح‌های عمرانی، صنعتی و معدنی ۳ استان که متقاضی دریافت مجوز زیست‌محیطی بودند در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششصد و شصت‌ونهمین جلسه کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست، به ریاست معاون محیط‌زیست انسانی و با حضور اعضای کمیته و مدیران کل استان‌های خراسان جنوبی، یزد و خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست، طرح‌های عمرانی، صنعتی و معدنی سه استان که متقاضی دریافت مجوز زیست‌محیطی بودند، با هدف بررسی آثار و پیامدهای آن‌ها بر منابع طبیعی، کیفیت آب و هوا و تنوع زیستی ارزیابی شد.

معاون محیط‌زیست انسانی در این جلسه، بر لزوم توسعه پایدار همراه با رعایت دقیق قوانین و مقررات محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری، بر اجرای کامل اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در پروژه‌ها نظارت جدی خواهد داشت.

