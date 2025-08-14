مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تهدید برخی کشورهای اروپایی مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تاکید کرد: دست ما در برابر طرف مقابل پُر است.

وی متذکر شد: پس از آن حماسه بزرگ مردم و ناکامی متجاوزین به ایران که با هدایت و نصرت الهی، تدابیر رهبری و انسجام ملی همراه بود و همچنین جانفشانی نیروهای مسلح، دست ملت ایران پُر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی نیز گزینه‌های مختلفی روی میز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها بحث خروج از برجام است، تصریح کرد: خروج از برجام عملاً به معنای منتفی شدن هرگونه فرایندی از نظر حقوقی است.

وی ادامه داد: در واقع، اگر کشورهای غربی اقدامی را برای فعال کردن مکانیسم ماشه آغاز کنند، پیش از اینکه فرایندهای این کار طی شود، قطعاً پاسخ سنگین و قاطعی از سوی ما دریافت خواهند کرد.

شریعتی با بیان اینکه از نظر حقوقی، ما بحث خروج از NPT را نیز در دستور کار داریم، گفت: خروج از NPT هم در دولت روحانی و هم در دولت شهید رئیسی به صورت رسمی و کتبی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است و اگر مکانیسم ماشه فعال شود، ما از NPT خارج خواهیم شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما در برابر فعال‌سازی مکانیسم ماشه هم اقدامات پیشگیرانه و هم اقدامات واکنشی را مدنظر داریم، اظهار کرد: خود غربی‌ها هم می‌دانند که دیگر ماشه‌ای وجود ندارد، چرا که پس از حمله نظامی به ایران و عدم لغو تحریم‌ها، تهدیدهای مربوط به فعال کردن مکانیسم ماشه عملاً توخالی است.

وی درباره علت تهدیدات غرب برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بیان کرد: کشورهای اروپایی تلاش دارند به اصطلاح این چماق را بالای سر ملت ایران نگه دارند، اما قطعاً با پاسخ سنگین و اجماع ملی ما روبرو خواهند شد. به اروپایی‌ها توصیه می‌کنیم که به این سمت نروند، چرا که شروع فعال‌سازی مکانیسم ماشه، آخرین میخ بر تابوت مذاکرات خواهد بود.