فرماندار رشت: عدالت آموزشی محور توسعه پایدار در شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه به همراه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان و مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ از روند اجرای پروژه ساخت مدرسه ششکلاسه شهدای آجبیشه بازدید کرد.
فرماندار رشت در این بازدید با اشاره به اهمیت ارتقای دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی گفت: رفع نابرابری در توزیع زیرساختهای آموزشی، علاوه بر یک ضرورت اجتماعی، وظیفهای راهبردی در مسیر توسعه پایدار است.
وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش سرمایهگذاری مهمی برای آینده کشور است، افزود: ساخت و تجهیز مدارس در مناطق محروم زمینهساز پرورش نیروی انسانی توانمند و کاهش شکافهای اجتماعی خواهد بود.
میرغضنفری نوسازی و تجهیز مدارس را از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان دانست و تصریح کرد: حمایت از آموزش و پرورش محور بسیاری از تصمیمات و تخصیصهای منابع در سطح شهرستان است و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
فرماندار رشت همچنین از همکاری و همراهی اداره کل نوسازی مدارس استان و آموزش و پرورش ناحیه ۲ قدردانی کرد و خواستار تسریع در روند اجرایی و تأمین امکانات لازم برای این مدرسه شد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با مشارکت تمامی دستگاهها و حمایتهای مستمر، شاهد شکلگیری محیطهای آموزشی استاندارد و برابر در تمامی مناطق شهرستان به ویژه محلههای کمتر برخوردار باشیم.
گفتنی است؛ مدرسه شهدای آجبیشه در زمینی به مساحت ۶۸۰ مترمربع و در دو طبقه احداث میشود و طبق برنامهریزیهای انجام شده، برای مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
این پروژه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور استاندار گیلان و سخنگوی دولت در یکی از محلههای کمبرخوردار ناحیه ۲ کلنگزنی شده است.
نظر شما