به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جاماندگان اربعین، فردا از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود و به منظور نظم و امنیت عبور و مرور، محدودیتهای ترافیکی و توقف از امشب ساعت ۲۴ توسط پلیس راهور در معابر مشخص شده اعمال خواهد شد. که جزئیات آن به شرح ذیل است.
اعمال مرحله اول محدودیتها از ساعت ۲۴ امشب
اعمال محدودیت در کلیه معابر اصلی و فرعی منتهی به خیابان ۱۷ شهریور از میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا.
اعمال مرحله دوم محدودیتها از ساعت ۴:۳۰ فردا صبح
محدودیتها در معابر و خیابانهای منتهی به خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شوش شرقی، خیابان فداییان اسلام، اطراف حرم عبدالعظیم حسنی (ع)، بزرگراهها و جاده ورامین و مناطق پیرامون اجرا خواهد شد.
همچنین محدودیت توقف از ساعت ۲۴ امشب در معابر اصلی اطراف میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شوش، خیابان فداییان اسلام، خیابان قم، حرم عبدالعظیم حسنی (ع) و جاده ورامین برقرار خواهد شد.
محلهای مجاز برای پارک خودروهای شخصی
بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه شهید کریمی، بزرگراه شهید آوینی، خیابانهای دماوند، پیروزی، مجاهدین، محلاتی، خراسان، خاوران و سایر معابر موازی با امکان پارک اریب.
مسیرهای تاکسیرانی ویژه مراسم جاماندگان اربعین
۸ مسیر مشخص با تعداد خودروهای اعلامشده از مبادی مختلف به مقصد ایستگاههای مترو و راهآهن شهرری جهت رفاه حال شرکتکنندگان در مراسم در نظر گرفته شده است.
نظر شما