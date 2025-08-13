به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در جریان دیدار با هیئت رژیم تروریستی جولانی در این کشور گفت: سوریه با تهدیدات و مشکلاتی رو به رو است و برای مواجهه با آنها هماهنگیهایی انجام میدهیم.
وی افزود: برخی طرفها خواهان ثبات سوریه نیستند. تل آویو به دنبال تضعیف سوریه و بی ثبات کردن این کشور است. سیاستهای توسعه طلبانه اسرائیل به سوریه کشیده شده است.
فیدان تصریح کرد: ما از ثبات و تمامیت ارضی سوریه حمایت میکنیم. مداخلات خارجی در امور داخلی این کشور باید متوقف شود. در استانهای لاذقیه و سویدا شاهد آشوب هستیم و با شرکای خود برای حمایت از این کشور تلاش میکنیم.
وی بیان کرد: تل آویو در قبال سوریه حسن نیت ندارد و برای ایجاد آشوب در این کشور تلاش میکند.
فیدان گفت: کردها در سوریه قصدی برای زمین گذاشتن سلاحهای خود ندارند. نیروهای کرد سوریه دموکرات به توافق امضا شده با دمشق پایبند نبودهاند. اگر نگرانیهای امنیتی ما در سوریه حل و فصل نشود تنها نظاره گر نخواهیم بود.
اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی نیز گفت: اسرائیل حاکمیت سوریه را نقض میکند. ما با مداخلات خارجی برای شعله ور کردن فتنه داخلی رو به رو هستیم.
وی ادامه داد: تل آویو امنیت سوریه را تهدید میکند. برخی طرفها به دنبال تضعیف سوریه از طریق مسائل مذهبی و نژادی هستند. ما نسبت به حمایت از آشوب در کشورمان هشدار میدهیم.تل آویو بحران سویدا را به وجود آورد تا فتنه انگیزی کند. دروزی ها بخش اصیلی از ملت سوریه هستند.
نظر شما