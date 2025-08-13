  1. بین الملل
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

دمشق و آنکارا: تل‌آویو به دنبال فتنه‌انگیزی در سوریه است

وزیر خارجه ترکیه در دیدار با وزیر خارجه رژیم تروریستی جولانی به تلاش تل آویو برای بی ثبات کردن سوریه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در جریان دیدار با هیئت رژیم تروریستی جولانی در این کشور گفت: سوریه با تهدیدات و مشکلاتی رو به رو است و برای مواجهه با آنها هماهنگی‌هایی انجام می‌دهیم.

وی افزود: برخی طرف‌ها خواهان ثبات سوریه نیستند. تل آویو به دنبال تضعیف سوریه و بی ثبات کردن این کشور است. سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل به سوریه کشیده شده است.

فیدان تصریح کرد: ما از ثبات و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کنیم. مداخلات خارجی در امور داخلی این کشور باید متوقف شود. در استان‌های لاذقیه و سویدا شاهد آشوب هستیم و با شرکای خود برای حمایت از این کشور تلاش می‌کنیم.

وی بیان کرد: تل آویو در قبال سوریه حسن نیت ندارد و برای ایجاد آشوب در این کشور تلاش می‌کند.

فیدان گفت: کردها در سوریه قصدی برای زمین گذاشتن سلاح‌های خود ندارند. نیروهای کرد سوریه دموکرات به توافق امضا شده با دمشق پایبند نبوده‌اند. اگر نگرانی‌های امنیتی ما در سوریه حل و فصل نشود تنها نظاره گر نخواهیم بود.

اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی نیز گفت: اسرائیل حاکمیت سوریه را نقض می‌کند. ما با مداخلات خارجی برای شعله ور کردن فتنه داخلی رو به رو هستیم.

وی ادامه داد: تل آویو امنیت سوریه را تهدید می‌کند. برخی طرف‌ها به دنبال تضعیف سوریه از طریق مسائل مذهبی و نژادی هستند. ما نسبت به حمایت از آشوب در کشورمان هشدار می‌دهیم.تل آویو بحران سویدا را به وجود آورد تا فتنه انگیزی کند. دروزی ها بخش اصیلی از ملت سوریه هستند.

    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ترامپ به دنبال برهم زدن روابط کشورهای منطقه است. اردوغان به دنبال برهم زدن روابط کشورهای منطقه است.
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      آنکارا خودش از سال 2011 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در سوریه است و هم عامل اصلی قتل عام مردم سوریه بوده است. داعش را آنکارا وارد سوریه کرده است. تروریست های خارجی را آنکارا وارد سوریه می کند.
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دمشق و آنکارا هر دو از سال 2011 تاکنون شریک جنایت های آمریکا، اسرائیل و مزدورانشان هستند.
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ترکیه جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال 2011 تاکنون عامل اصلی همه مشکلات سوریه، عراق، منطقه و جهان بوده است.
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ترکیه جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1389 تاکنون هم نبوده است.

