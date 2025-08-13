سفر لاریجانی به بیروت؛ تأکید بر پیوستگی فرهنگی و همبستگی با لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود وارد بیروت شد.

لاریجانی: پیوستگی فرهنگی ایران و لبنان روابط دو ملت را تقویت کرده است

لاریجانی در بدو ورود به بیروت اظهار کرد: ایران همواره در کنار ملت لبنان خواهد بود.

وی بیان کرد: ایران و لبنان، هر دو دارای تمدنی عمیق هستند و در طول قرون گذشته همواره روابط نزدیکی میان دو ملت برقرار بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: پیوستگی فرهنگی میان ایران و لبنان، دلبستگی عاطفی میان مردم دو کشور را تقویت کرده است؛ به‌گونه‌ای که اگر ملت لبنان در رنج باشند، مردم ایران نیز این درد را احساس می‌کنند.

لاریجانی گفت: از دوست گرامی، جناب استاد عزیز، نبیه بری، که مقدمات این سفر را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم. امروز نیز دیدارهایی با رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان، نخست‌وزیر و شماری از اندیشمندان و سیاستمداران لبنان خواهم داشت.

استقبال گرم لبنانی‌ها از دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان

جمعی از مردم لبنان با حضور در فرودگاه رفیق حریری بیروت، با در دست داشتن پرچم و سردادن شعار، از لاریجانی استقبال کردند.

دیدار لاریجانی با رئیس جمهور لبنان

دبیر شورای عالی امنیت ملی ظهر امروز با «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار لاریجانی با رئیس مجلس لبنان

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان پس از دیدار با رئیس جمهور لبنان، با «نبیه بری»، رئیس مجلس این کشور نیز دیدار کرد.

لاریجانی: ما به دوستان خود به عنوان یک ابزار نگاه نمی‌کنیم ‌

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس لبنان با تأکید بر اینکه قدرت ایران برآمده از انسجام مردم و یک انقلاب مردمی عمیق است، اظهار داشت: ما هرگز به دوستانمان به عنوان ابزار نگاه نمی‌کنیم و معتقدیم مقاومت از شعور عمیق و فکر وسیع برخوردار است و نیازمند راهنمایی دیگری نیست.

وی با اشاره به طرح‌هایی که از سوی کشورهای دیگر برای لبنان در نظر گرفته می‌شود، گفت: کشورهای بیرون از لبنان نباید به لبنان دستور دهند، ملت لبنان ملت رشیدی است و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دولت لبنان با همفکری مقاومت بگیرد مورد احترام ماست.

لاریجانی در خصوص پیام این سفر، تصریح کرد: پیام ما یک نکته اساسی دارد، آن چیزی که برای ما مهم این است که دولت‌های منطقه مستقل و قوی باشند. لبنان احتیاج به دستور از آن سوی آب ندارد. حرف ما این است که هر کشوری حق دارد برای آینده خودش تصمیم بگیرد، ما طرحی برای لبنان نیاورده‌ایم، آمریکایی‌ها طرح آورده‌اند. ما دخالتی در تصمیم‌گیری شما نداریم.

وی با طرح این پرسش که چه کسی به کشور شما حمله کرد، آیا غیر از اسرائیل؟ خاطر نشان کرد: مراقب باشید اسرائیل آنچه را از طریق جنگ نتوانست به دست آورد از طریق دیگری به شما تحمیل نکند؛ مراقب باشید جای دوست و دشمن را عوضی نگیرید.

لاریجانی نسبت به کارشکنی‌های دشمنان ملت‌های ایران و لبنان، هشدار داد و تأکید کرد: می‌خواهند با تبلیغات جای دوست و دشمن را عوض کنند. دشمن شما اسرائیل است که به شما حمله کرد و دوست شما کسی است که در برابر اسرائیل مقاومت کرد، پس قدرش را بدانید.

لاریجانی با بیان اینکه محور مقاومت بر اساس دستور بیگانگان به وجود نیامده است، تاکید کرد: مقاومت سرمایه ملی لبنان و سایر کشورهای اسلامی است. اگر به تاریخ مقاومت نگاه کنید می‌بینید مقاومت همیشه در مقابل جریان بیگانگان به وجود آمده است. در لبنان وقتی اسرائیل بیروت را گرفت، حزب الله تشکیل شد؛ وقتی عراق توسط آمریکا اشغال شد جریان مقاومت ایجاد شد. در یمن وقتی بمباران شد مقاومت به وجودآمد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه در صورت حمله مجدد اسرائیل به لبنان آیا ایران به این کشور کمک نظامی خواهد کرد، گفت: اگر دولت لبنان از نظر نظامی از ما کمک بخواهد، کمک خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه ایران هیچ قصدی برای دخالت در امور کشورها ندارد، اظهار داشت: دولت لبنان با طوایف مختلف صحبت کند و به نتیجه برسد. کسی در

امور لبنان دخالت می‌کند که از هزاران کیلومتر به شما طرح و زمانبندی برای اقدام می‌دهد، ما طرحی به شما ندادیم.