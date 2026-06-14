به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر عصر امروز یکشنبه به منظور بررسی و ارزیابی زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و لجستیکی از مرز چذابه بازدید و در جریان این بازدید، آخرین وضعیت ارائه خدمات در بیمارستان طریق‌القدس بستان و درمانگاه شهید علی هاشمی مستقر در پایانه مرزی چذابه را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از محل استقرار واحدهای اعزامی اورژانس کشور، پایگاه بهداشتی چذابه و روند مراقبت‌های سندرمیک و خدمات بهداشتی در ورودی مرز بازدید کرد.

میعادفر با حضور در پایگاه اورژانس ۱۱۵ چذابه نیز از نزدیک با کارکنان این پایگاه دیدار و مسائل و مشکلات آنان را بررسی کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: هدف از بازدید بیمارستان طریق‌القدس بستان و مرز چذابه، شناسایی ظرفیت‌ها و ایجاد امکانات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین است.

رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: همچنین از مرکز درمانی شهید هاشمی، گیت‌های ورودی و خروجی مرز و محل استقرار تیم‌های بهداشتی مستقر در مرز که بر مراقبت‌های سندرمیک نظارت دارند بازدید شد و لازم است پیش از اربعین اقدامات تکمیلی در این بخش‌ها انجام شود.

میعادفر با اشاره به بازدید از بیمارستان بستان به عنوان محل استقرار تیم‌های اعزامی از استان‌های مختلف گفت: در سال‌های گذشته تمهیدات لازم برای استقرار تیم‌ها در این بیمارستان فراهم شده اما باید برای تکمیل آمادگی‌ها و بازنگری در برخی زیرساخت‌ها اقدامات لازم انجام شود.

وی با پیش‌بینی حضور گسترده‌تر زائران در اربعین امسال تاکید کرد: کمیته بهداشت و درمان باید آمادگی کامل در حوزه‌های بهداشت، درمان، فوریت‌های پزشکی و سایر بخش‌های مرتبط داشته باشد تا خدمات مورد نیاز زائران بدون مشکل ارائه شود.