به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی عصر چهارشنبه در دیدار با فرمانده پلیس راه عباس آباد با بیان اینکه از جمله جادههای پر خطر محور عباس آباد- میامی بوده است، ابراز داشت: با انجام اقدامات لازم تصادفات این محور با کاهش چشمگیر ۶۰ درصد مواجه شده است.
وی با بیان اینکه این آمار پنج ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل اعلام شده است، افزود: در نتیجه تلاش شبانه روزی راهداری خوشبختانه توانستیم به نتیجه مورد نظر دست یابیم.
ایمن سازی محورها در دست اجرا
مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه آمار بالای حوادث جرحی مسیر باعث شد تا ایمن سازی محور در دستور کار قرار گیرد، ابراز داشت: علائم هشدار دهنده در نصب و مسیر بهسازی شده است.
عمیدی تصریح کرد: محورهای پرخطر مانند «چشمه سفید» و «خانه گِلی» این مسیر، با اقدامات مهندسی و نصب تجهیزات ایمنی، بهطور کامل ایمنسازی شدند.
وی افزود: در آستانه ایام شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) و افزایش چشمگیر تردد زائران به سمت مشهد مقدس ضرورت تسریع تکمیل عملیات ایمنسازی مسیر مورد تأکید است.
تلاش راهداری برای تسهیل تردد زائران
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان تأمین ایمنی مسیر و ارتقا کیفیت عبور و مرور زائران را از اولویتهای اصلی دانست و ابراز داشت: قطعاً برای کاهش درصد تصادفات جادهای از میزان مذکور تلاشهای لازم انجام میشود.
عمیدی تصریح کرد: پاکسازی حریم جاده از پوشش گیاهی مزاحم و بوتهکنی و آزادسازی دید رانندگان در نقاط حادثهخیز انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: ایمنسازی دهانه پلها و رفع موانع احتمالی در مسیر عبور سیلابها دیگر اقدام راهداری برای تسهیل تردد عبور زائران بوده است.
