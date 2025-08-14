آغاز پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در این یوم‌الله نورانی، فرصتی است تا همه آنانی که توفیق حضور در پیاده‌روی باشکوه کربلا را نیافته‌اند، با گام‌هایی آکنده از عشق و اخلاص در این مسیر به خیل عظیم زائران کوی عشق بپیوندند و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان ابراز کرده و در شرایط حساس کنونی به امام زمان خویش لبیک جانانه گویند.

این حرکت عظیم مذهبی، تجلی عشق و ارادت شیعیان به امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) و اعلام آمادگی برای یاری امام زمان (عج) است.

هدف اصلی از پیاده‌روی جاماندگان اربعین، زنده نگه داشتن یاد و خاطره قیام امام حسین (ع) و یارانش و تجدید بیعت با آرمان‌های والای ایشان است.

مردم غیور استان کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم، علاوه بر ابراز ارادت و وفاداری به راه آزادگی و حق‌طلبی، فریاد رسای خویش علیه ظلم و جنایات بی‌رحمانه رژیم کودک‌کش و وحشی صهیونیستی و شیطان بزرگ علیه مردم بی‌دفاع غزه را به گوش جهانیان می‌رسانند.

در این راهپیمایی مواکب مردمی در مسیر برپا شده تا به شرکت کنندگانخدمت رسانی کنند.

نیروهای هلال احمر، اورژانس ۱۱۵ و پلیس نیز در مسیر راهپیمایی مستقر شده تا در صورت نیاز به مردم خدمات ارائه دهند.

در شهر یاسوج این راهپیمایی از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان هفتم تیر آغاز و بعد از طی مسیر ۱۵ کیلومتری به امامزاده شاه قاسم (ع) می رسند.

در شهرهای دهدشت، گچساران، دنا، باشت، مارگون، لیکک و لنده نیز این مراسم برگزار می‌شود.