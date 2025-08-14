افسر صهیونیستی حاضر در جنگ غزه خودکشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، یک افسر ذخیره اسرائیلی پس از بازگشت از جنگ در نوار غزه دست به خودکشی زده است.
رسانههای صهیونیست پیش از این از کشف جسد این افسر اسرائیلی در «الجلیل» واقع در شمال سرزمینهای اشغالی خبر داده بودند.
نتایج تحقیقات داخلی صورت گرفته از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که فشارهای روانی شدید و خستگیهای پی در پی در کنار شوکهایی که در درگیریهای میدانی غزه وارد آمده نقش فعالی در تنشهای روانی نظامیان صهیونیست ایفا میکنند.
نتایج این تحقیقات همچنان نشان میدهد که جنگ فرسایشی در غزه و نبود اهداف مشخص از تداوم این جنگ باعث تضعیف روحیه نظامیان صهیونیست و افزایش نرخ خودکشی در میان آنها شده است.
طبق گزارش رسانههای رژیم صهیونیستی، از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حداقل ۴۴ نظامی اشغالگر به دلیل علائم روانی ناشی از جنگ خودکشی کردهاند.
روزنامه عبری هاآرتص هم در گزارشی اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا کنون ۱۵ نظامی صهیونیست خودکشی کردهاند که این آمار برای کل سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۱ نظامی بوده است.
