فعالیت سامانه بارشی در گیلان؛ هشدار سطح زرد صادر شد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت سامانه بارشی و نسبتاً خنک در سطح منطقه است که از اواخر وقت جمعه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان افزود: با نفوذ این سامانه بارشی، شرایط برای افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، کاهش نسبی دما، بارندگی در برخی ساعات، وقوع رعد و برق و حتی احتمال تگرگ تا بعد از ظهر یکشنبه آینده فراهم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده با استقرار جوی پایدار، کاهش ابر و افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

دادرس با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه، گفت: بالا آمدن آب رودخانه‌ها، احتمال وقوع روان‌آب و طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، و خسارت به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این هشدار است.

وی توصیه کرد: از توقف، استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز شود و احتیاط لازم در تردد محورهای کوهستانی مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم از سوی کشاورزان و فعالان بخش‌های مختلف کشاورزی در مواجهه با این شرایط جوی تأکید کرد.