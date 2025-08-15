به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جان هیلی وزیر دفاع انگلیس به موضع گیری درباره اوکراین پرداخت.

وی بیان کرد: ما آماده اعزام نیرو به اوکراین برای دادن اطمینان به اوکراینی ها هستیم.

وزیر دفاع انگلیس افزود: اگر نیروهای ما به اوکراین اعزام شوند در صورت حمله حق دفاع از خود را خواهند داشت.

این موضع گیری وزیر دفاع انگلیس در آستانه دیدار مهم روسای جمهوری آمریکا و روسیه در آلاسکا انجام می شود.

گفتنی است که جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو و گسترش نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تا نزدیکی مرزهای روسیه کلید خورد.

مسکو در پی نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب و به ویژه آمریکا در پنجم اسفند ۱۴۰۰ در اوکراین «عملیات ویژه نظامی» را آغاز کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بارها شروط خود برای پایان جنگ اوکراین را از جمله نپیوستن کی یف به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، لغو تمام تحریم های غرب علیه روسیه و خروج کامل نظامیان اوکراینی از منطقه «دونباس» و «نووروسیا» تکرار کرده است.