یک نقره و یک برنز برای پینگ پنگ بازان ایران در کانتندر اردن

به گزارش خبرنگار مهر، در فینال مسابقات تنیس روی میز کانتندر جوانان اردن رده سنی زیر ۱۷ سال، فراز شکیبا به مصاف لی کی هو از هنگ کنگ رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و نایب قهرمان شد.

شکیبا در نیمه نهایی حریفی از هند را از پیش رو برداشته بود و پیش از آن حریفانی از قطر، اردن و سوریه را از دور رقابت ها حذف کرده بود.

مبین امیری دیگر نماینده کشورمان در نیمه نهایی مغلوب لی کی هو از هنگ کنگ شد و از راهیابی به فینال بازماند و به مدال برنز این رقابت ها بسنده کرد.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در این مسابقات برعهده امین میرالماسی می باشد.

مسابقات کانتندر جوانان اردن از ۲۳ تا ۲۶ مردادماه به میزبانی امان در جریان است.