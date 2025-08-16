مرکز ژنتیک میبد به دستگاه سکوئنسر مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن فلاح با اشاره به اینکه مرکز ژنتیک میبد به سکوئنسر مجهز شد، گفت: این دستگاه با ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل سازمان بهزیستی و مؤسسه خیریه مرکز خریداری شده است.
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک میبد با بیان اینکه با راه اندازی این دستگاه، خدمات با تعرفه خیریه و کمتر از بخش خصوصی ارائه میشود افزود: خدمات در مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به خانوادههای تحت پوشش سه دهک اول رایگان و برای بقیه دهکها با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصد ارائه میشود.
وی گفت: سال گذشته ۱۰ هزار نفر از خدمات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات ژنتیک میبد بهرهمند شدند که امیدواریم با کمک خیرین بتوانیم این مرکز را بعنوان قطب کشوری معرفی کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک میبد آزمایشهای قبل از ازدواج، زمان بارداری، بعد از بارداری، غربالگریهای جنین و آزمایشات کودکان معلول و افرادی که در شجره خود دچار مشکل ژنتیکی هستند را از خدمات مرکز ژنتیک میبد برشمرد.
مسئول فنی مرکز تحقیقات و ژنتیک میبد نیز گفت: با توجه به اینکه مرکز تحقیقات ژنتیک میبد روی طیف وسیعی از بیماریهای ارثی کار میکند و علت بیماری و معلولیتها از طریق آزمایشات سنتی قابل تشخیص نیست به دستگاه سکوئنسر نیاز بود تا بررسیها را در سطح مولکولی و توالی ژنی انجام دهیم.
کلانتر افزود: استفاده از سکوئنسر در تشخیص آزمایشها به ویژه بانوان باردار و بانوانی که میخواهند باردار شوند کمک کننده است و زمان را برای رسیدن به نتیجه کوتاهتر میکند.
