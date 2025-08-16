افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات کمیته برنامه ریزی در لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن صبح شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهار کرد: رئیس جمهور طی یک سال گذشته بیش از ۷۰ سفر استانی و شهرستانی با کم‌ترین تشریفات ممکن انجام داده و تلاش کرده علاوه بر پیگیری موضوعات کلان کشور، صدای مردم باشد.

گلشن افزود: دولت علیرغم شرایط دشوار، همچون دوران جنگ تحمیلی، پیگیری جدی مسائل و مشکلات مردم را در دستور کار دارد و در راستای منویات رهبر انقلاب و سیاست‌های ابلاغی حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه در آستانه هفته دولت قرار داریم، از مدیران دستگاه‌ها خواست خدمات دولت را به درستی منعکس کنند و افزود: دشمن با جنگ روانی و شناختی به دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه است و باید با امیدآفرینی پیوند ملت و دولت را تقویت کرد.

فرماندار لنگرود از افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان خبر داد و گفت: در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۴۲ دستگاه اجرایی و ۱۳۳ پروژه تعریف شده است.

گلشن آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید املاکی، تکمیل سه کیلومتر از کنارگذر لنگرود، اجرای فاز دوم بیمارستان شهید حسین پور و کنارگذر چمخاله را از جمله مهم‌ترین پروژه‌های ملی شهرستان در سال جاری عنوان کرد و افزود: اعتبارات شهرستانی پاسخگوی اجرای پروژه‌های بزرگ نیست و باید با پیگیری‌های استانی و ملی و استفاده از ظرفیت نماینده شهرستان در مجلس، منابع بیشتری جذب شود.